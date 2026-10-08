Panorama

In den Schweizer Alpen sinkt am Donnerstag die Schneefallgrenze. Am Alpennordhang werden bis Freitagmorgen lokal bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Regen, Wind und sinkende Temperaturen prägen am Donnerstag, 8. Oktober, das Wetter in der Schweiz. Während es in weiten Teilen des Flachlands regnet, fällt in den Alpen zunehmend Schnee. Besonders grosse Mengen werden laut MeteoSchweiz in den Hochlagen des Alpennordhangs erwartet.

Schweizer Alpen: Schneefallgrenze sinkt auf 1800 Meter

Am Alpennordhang hält der Niederschlag am Donnerstag über längere Zeit an. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von zunächst 2700 Metern bis zum späten Abend auf etwa 1800 Meter. Oberhalb von 2500 Metern werden am Alpennordhang bis Freitagmorgen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, örtlich sind bis zu 40 Zentimeter möglich.

Auch in den Bergen der Westschweiz und des Wallis wird Neuschnee erwartet. Dort werden in Höhen über 2500 Metern zwischen 10 und 30 Zentimeter prognostiziert. Im Engadin sinkt die Schneefallgrenze bis in die Nacht auf Freitag auf rund 1900 Meter. Am Freitag liegt sie bei etwa 1800 Metern. Oberhalb von 2200 Metern können 5 bis 10 Zentimeter Schnee fallen.

Temperaturen gehen deutlich zurück

Mit dem Wetterwechsel wird es spürbar kühler. In den Niederungen der Deutschschweiz sinken die Temperaturen von 16 Grad auf etwa 11 Grad am Abend. Dazu weht zeitweise kräftiger West- bis Nordwestwind. In den Bergen der Deutschschweiz sinkt die Temperatur auf 2000 Metern im Tagesverlauf von 7 auf 0 Grad.

Am Samstag fällt erneut Niederschlag