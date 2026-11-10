Plant Billie Eilish für 2027 eine neue Tour? Nach ihrer «HIT ME HARD AND SOFT»-Tour könnte die US-Sängerin schon bald wieder auf den grossen Bühnen stehen. Wie die britische Zeitung «The Sun» am 13. Oktober 2026 berichtete, arbeitet die 24-Jährige an ihrem vierten Studioalbum. Gleichzeitig sollen bereits Vorbereitungen für eine neue Konzertreise laufen. Eine offizielle Ankündigung gibt es bislang allerdings nicht.

Billie Eilish: Tour und Konzerte für 2027 geplant?

Laut «The Sun» steht Billie Eilish kurz vor dem Abschluss ihres vierten Studioalbums. Die Veröffentlichung soll für 2027 vorgesehen sein. Passend dazu plane ihr Team eine neue Tournee. Dem Bericht zufolge finden bereits Gespräche mit Konzertveranstaltern über mögliche Stadionkonzerte und Festivalauftritte in den Jahren 2027 und 2028 statt.

Wer auf Konzerte von Billie Eilish im Jahr 2027 hofft, muss sich vorerst gedulden. Auf der deutschen Website von Ticketmaster sind aktuell keine bevorstehenden Auftritte der Sängerin aufgeführt. Auch Informationen zu einem möglichen Vorverkauf für 2027 fehlen. Ob Billie Eilish im Rahmen einer neuen Tournee in der Schweiz auftreten wird, ist ebenfalls nicht bekannt. Weder Schweizer Konzerttermine noch mögliche Veranstaltungsorte wurden bisher bestätigt.

Neues Album von Billie Eilish könnte 2027 erscheinen

Neben einer möglichen Tournee könnten sich Fans auf neue Musik freuen. Bereits im April 2026 sprach Billie Eilish über die Arbeit an ihrem vierten Studioalbum und erklärte, dass mehr als die Hälfte der Produktion abgeschlossen sei. Laut «The Sun» sollen die Arbeiten inzwischen deutlich weiter fortgeschritten sein.