Ist die Beziehung zwischen Ben Shelton und Trinity Rodman vorbei? Die britische «Daily Mail» berichtet am Dienstag, 24. November, von einer Trennung. Auch das US-Magazin «People» hat die Meldung aufgegriffen und nennt die Zeitung ausdrücklich als Quelle. Die beiden hatten ihre Beziehung im März 2025 öffentlich gemacht.

Was über die mögliche Trennung bekannt ist

Eine öffentliche Bestätigung von Shelton oder Rodman liegt nach den geprüften Berichten bislang nicht vor. Auch ein konkreter Trennungszeitpunkt ist nicht gesichert. Entsprechend bleibt die Meldung vorerst ein Medienbericht.

Über mögliche Gründe wird ebenfalls spekuliert. Genannt werden die vielen Reisen und die Anforderungen ihrer Profikarrieren. Als bestätigte Erklärung der beiden lässt sich das jedoch nicht darstellen.

Noch im November zeigte Rodman Unterstützung

«People» verweist darauf, dass Rodman noch einen Instagram-Beitrag Sheltons vom 12. November mit einem Like versehen hatte. Während ihrer Beziehung unterstützten sich die beiden wiederholt bei Wettkämpfen.

Solche Social-Media-Reaktionen erlauben allerdings keine verlässliche Aussage über den heutigen Beziehungsstatus. Ob und wann sich Shelton und Rodman selbst zu den Trennungsberichten äussern, bleibt offen.