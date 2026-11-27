Seit 50 Jahren steht BAP für Rockmusik mit kölschen Texten. Die 1976 gegründete Band um Frontmann Wolfgang Niedecken feiert ihr Jubiläum mit der Tournee «50 Jahre BAP – Die Zielgerade», die auch in die Schweiz führt. In Zürich dürften neben weniger bekannten Stücken zahlreiche Klassiker aus der Bandgeschichte auf dem Programm stehen.

BAP im Hallenstadion Zürich: Wann sind Einlass und Konzertbeginn?

Das Hallenstadion öffnet seine Türen am Mittwoch um 18 Uhr. Der Konzertbeginn ist auf 19.30 Uhr angesetzt. Eine Vorband wurde bislang nicht angekündigt.

BAP in Zürich: Welche Songs stehen auf der Setlist?

Einen Anhaltspunkt für das Programm in Zürich liefert der Auftritt vom 25. November 2026 in der EmslandArena im deutschen Lingen. Dort spielte die Band laut Setlist.fm insgesamt 31 Songs, darunter sechs Zugaben. Die Setlist des Konzerts in Lingen im Überblick: