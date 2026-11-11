Ein attraktiver Preis, eine professionell gestaltete Website und keine verdächtigen Schreibfehler: Das kann beim Onlinekauf Vertrauen schaffen. Doch genau diesen Eindruck können inzwischen auch Betrüger gezielt erzeugen. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) berichtet in seiner Warnung vom 10. November von einer Häufung betrügerischer Onlineshops und Phishing-Versuche. Rund um die Rabattaktionen im November nutzen Kriminelle die Schnäppchenjagd für ihre Täuschungen.
Wie KI betrügerische Shops glaubwürdig macht
Laut BACS setzen die Täter zunehmend künstliche Intelligenz ein: Sie erstellen damit sprachlich einwandfreie Texte, realistische Produktbilder und erfundene Kundenbewertungen. Auch das Erscheinungsbild bekannter Schweizer Händler wird kopiert.
Als Köder dienen unter anderem Elektronik, Möbel, Sportartikel und Markenbekleidung zu unrealistisch tiefen Preisen. Wer bezahlt, erhält unter Umständen nichts oder minderwertige Ware. Die Konsequenz für Käuferinnen und Käufer: Ein überzeugender Auftritt allein reicht zur Beurteilung eines Shops nicht aus.
Fakeshop erkennen: Diese fünf Checks helfen vor dem Bezahlen
Bei einem unbekannten Anbieter lohnt sich eine kurze Prüfung:
Shop unabhängig suchen: Sucht nach dem Namen und Erfahrungen ausserhalb der Verkaufsseite. Achtet besonders auf Berichte über ausbleibende Lieferungen.
Internetadresse kontrollieren: Kleine Abweichungen vom bekannten Händlernamen oder ungewöhnliche Zusätze können auf eine nachgeahmte Website hinweisen.
Kontaktangaben abgleichen: Prüft Firmennamen, Adresse und Telefonnummer anhand unabhängiger Quellen. Angaben im Impressum können ebenfalls gefälscht sein.
Bewertungen hinterfragen: Viele Bestnoten sind kein Beweis für Zuverlässigkeit. Auch Rezensionen können gekauft oder automatisiert erstellt werden.
Preis und Zahlungsart prüfen: Vergleicht das Angebot mit anderen Händlern. Bei extremen Preisunterschieden und ausschliesslicher Vorauszahlung ist besondere Vorsicht geboten. Das BACS empfiehlt, den Kauf auf Rechnung zu bevorzugen.
Auch eine verschlüsselte Verbindung macht einen Anbieter nicht automatisch vertrauenswürdig. Das Schloss-Symbol im Browser bestätigt lediglich die Verschlüsselung der Datenübertragung. Entscheidend ist das Gesamtbild aus mehreren Prüfungen.
Paket-SMS erhalten? Sendung direkt bei der Post prüfen
Eine weitere Falle sind Nachrichten über angeblich blockierte Lieferungen oder offene Gebühren. Die Schweizerische Post rät, Sendungen direkt über post.ch oder die offizielle Post-App zu prüfen.
Die Post fragt per SMS oder E-Mail niemals nach Passwörtern, Sicherheitscodes oder vollständigen Kreditkartendaten. Gebt solche Angaben deshalb nicht über Nachrichtenlinks ein.
Habt ihr auf einen verdächtigen Link geklickt, schliesst die Seite und gebt keine Daten ein. Wurden bereits Zahlungsdaten übermittelt, lasst betroffene Zahlungsmittel sofort sperren. Preisgegebene Passwörter solltet ihr umgehend ändern.