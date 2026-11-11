Ein attraktiver Preis, eine professionell gestaltete Website und keine verdächtigen Schreibfehler: Das kann beim Onlinekauf Vertrauen schaffen. Doch genau diesen Eindruck können inzwischen auch Betrüger gezielt erzeugen. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) berichtet in seiner Warnung vom 10. November von einer Häufung betrügerischer Onlineshops und Phishing-Versuche. Rund um die Rabattaktionen im November nutzen Kriminelle die Schnäppchenjagd für ihre Täuschungen.

Wie KI betrügerische Shops glaubwürdig macht

Laut BACS setzen die Täter zunehmend künstliche Intelligenz ein: Sie erstellen damit sprachlich einwandfreie Texte, realistische Produktbilder und erfundene Kundenbewertungen. Auch das Erscheinungsbild bekannter Schweizer Händler wird kopiert.

Als Köder dienen unter anderem Elektronik, Möbel, Sportartikel und Markenbekleidung zu unrealistisch tiefen Preisen. Wer bezahlt, erhält unter Umständen nichts oder minderwertige Ware. Die Konsequenz für Käuferinnen und Käufer: Ein überzeugender Auftritt allein reicht zur Beurteilung eines Shops nicht aus.

Fakeshop erkennen: Diese fünf Checks helfen vor dem Bezahlen

Bei einem unbekannten Anbieter lohnt sich eine kurze Prüfung: