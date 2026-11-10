Am 27. November 2026 ist Black Friday. Zahlreiche Händler locken dann mit Rabatten auf Elektronik, Haushaltsgeräte und weitere Produkte. Doch wer auf den Aktionstag wartet, verpasst möglicherweise die besten Angebote. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Preisvergleichsplattform idealo. Ob sich die Preise bei Schweizer Händlern ähnlich entwickeln, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Untersuchung macht aber deutlich: Der Black Friday ist nicht zwangsläufig der günstigste Kauftag für jedes einzelne Produkt.

Viele Angebote gibt es schon vor dem Black Friday

Laut der Preisstudie waren im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der untersuchten Produkte bereits vor dem Black Friday zu einem tieferen Preis erhältlich. Für die Studie hat idealo die Preisentwicklung von 10'000 Produkten zwischen Oktober und Dezember 2025 untersucht. Die Daten stammen aus rund 3500 Onlineshops. Das Ergebnis: 52 Prozent der Artikel waren an mindestens einem Tag im November vor dem Black Friday günstiger als am eigentlichen Aktionstag.

Es kann sich deshalb lohnen, bereits zu Beginn des Monats nach Angeboten Ausschau zu halten. Denn die Rabattaktionen beschränken sich längst nicht mehr auf einen einzigen Freitag. Viele Händler senken ihre Preise schon vorher.

Wie viel lässt sich am Black Friday tatsächlich sparen?

Die Untersuchung zeigt auch, dass die Rabatte oft kleiner ausfallen als vielleicht erwartet. Zwar waren 79 Prozent der analysierten Produkte am Black Friday günstiger als im Durchschnitt des Vormonats Oktober. Die durchschnittliche Ersparnis lag allerdings bei lediglich acht Prozent. Nur rund jedes achte Produkt war um mindestens 20 Prozent reduziert.