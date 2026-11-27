Nach ihrem erfolgreichen Deutschland-Comeback im Herbst 2026 dürften die Backstreet Boys im kommenden Sommer erneut durch Europa touren. Während für London bereits vier Konzerttermine feststehen, wächst auch unter Schweizer Fans die Hoffnung auf einen Auftritt der fünf Musiker. Im Internet kursieren erste mögliche Tourdaten.

Backstreet Boys in der Schweiz: Konzert in Zürich geplant?

Laut einem bislang unbestätigten Tour-Leak könnte die Boyband am Freitag, 16. Juli 2027, im Zürcher Stadion Letzigrund auftreten. Eine offizielle Ankündigung der Band steht noch aus. Auch zum Ticketvorverkauf und zu den Eintrittspreisen liegen bislang keine konkreten Informationen vor.

Die Musiker selbst heizen die Spekulationen an: Seit dem 26. November veröffentlichen sie in den sozialen Medien Videos unter dem Motto «The Countdown is on». Darin geben sie Hinweise auf mögliche Tourneeländer. Fans wollen darin auch die Schweiz erkannt haben.

Europatour 2027: Konzerte in Deutschland und Österreich erwartet

Neben Zürich werden Berlin, Hamburg, München, Wien und Amsterdam als mögliche Stationen der Europatournee gehandelt. Der deutsche Radiosender Bayern 3 hat bereits einen Auftritt in der Münchner Allianz Arena angekündigt. Offiziell bestätigt sind bislang vier Europakonzerte in der Londoner O2-Arena am 8., 9., 11. und 12. Juni 2027.