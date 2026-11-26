Die Hagia Sophia wird auch unter der Erde erforscht. Im Zuge der Restaurierung legen Fachleute unterirdische Räume und Verbindungen frei, die lange mit Erde und Bauschutt gefüllt waren. Dabei kommen bislang unbekannte Teile der Anlage zum Vorschein.

420 Meter Tunnel sind bereits gereinigt

Nach Angaben des türkischen Kultur- und Tourismusministers Mehmet Nuri Ersoy wurden aus zwei Bereichen des Geländes fast 3000 Tonnen Füllmaterial entfernt. Insgesamt seien inzwischen 420 Meter Tunnel gereinigt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am 20. November über seinen Besuch vor Ort.

Im westlichen Gartenbereich wurden sechs unterirdische Räume und neun damit verbundene Tunnel erfasst. Der längste gereinigte Abschnitt misst rund 180 Meter. Er verläuft parallel zur Eingangsfront der Hagia Sophia. Ein Zusammenhang mit einer historischen römischen Strasse wird vermutet.

Wasserleitungen geben Hinweise auf die frühere Nutzung

Was hatten die Menschen unter dem Bauwerk angelegt? Einen wichtigen Hinweis liefern Wasserleitungen aus unterschiedlichen Epochen. Der Architekturhistoriker Hasan Fırat Diker beschreibt in seiner Untersuchung in der Fachzeitschrift «Open Archaeology» ein System, das über Jahrhunderte erweitert und umgebaut wurde.

Allein in einem der untersuchten Räume dokumentierte er sieben Wasserführungen. Die Befunde sprechen dafür, dass die unterirdischen Anlagen eine wichtige Rolle bei der Wasserverteilung spielten.