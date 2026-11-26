Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 27. November. Auch Apple-Fans dürften an diesem Tag nach günstigen Angeboten Ausschau halten. Doch wie gross ist das Sparpotenzial bei einem neuen iPhone tatsächlich? Die Preisvergleichsplattform Idealo hat für ihre aktuelle Studie die Preise von 10'000 Produkten aus rund 3500 Onlineshops untersucht. Die Daten stammen aus dem Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025. Daraus lassen sich auch für den Black Friday 2026 einige Tipps für den iPhone-Kauf ableiten.
Black Friday 2026: Wie viel Rabatt gibt es auf Handys?
Die Ergebnisse der Idealo-Studie zeigen, dass sich die Schnäppchenjagd grundsätzlich lohnen kann. Am Black Friday 2025 waren 79 Prozent der untersuchten Produkte günstiger als im Oktober. Über alle Artikel hinweg betrug die durchschnittliche Ersparnis acht Prozent. Bei rund jedem achten Produkt lag der Preisnachlass sogar bei mindestens 20 Prozent.
Wer auf ein günstiges iPhone hofft, sollte seine Erwartungen allerdings nicht zu hoch ansetzen. Smartphones gehörten zwar zu den beliebtesten Produktkategorien, waren am letztjährigen Black Friday aber durchschnittlich nur fünf Prozent beziehungsweise 35 Euro günstiger als im Vormonat. Deutlich grössere Rabatte gab es beispielsweise bei Fernsehern mit durchschnittlich 15 Prozent und Staubsaugern mit 18 Prozent.
Die Untersuchung bezieht sich auf den deutschen Onlinehandel. Wie hoch die Rabatte in der Schweiz ausfallen werden, lässt sich daraus nicht direkt ableiten.
Apple iPhone 18 oder Vorgängermodell: Welcher Kauf lohnt sich?
Besonders bei neuen und stark nachgefragten Geräten sind hohe Preisnachlässe nicht selbstverständlich. In einer früheren Preisstudie von Idealo zeigte sich, dass am Black Friday 2023 das Interesse am Apple iPhone 15 (128 GB, Schwarz) zum Beispiel zwar besonders hoch war, die durchschnittliche Ersparnis im Vergleich zum Vormonat aber bei gerade einmal 2 Prozent lag. Die Studie empfahl deshalb: «Hohe Rabatte gibt es vor allem auf weniger naheliegende Produkte oder Produktausführungen. Wer sparen möchte, sollte zum Beispiel einen Blick auf Vorgängermodelle oder unüblichere Speicher- und Farbvarianten werfen.»
Dieses Muster zeigt sich auch bei den beliebtesten Produkten des vergangenen Black Friday. Die Apple AirPods Pro 3 waren laut Idealo lediglich drei Prozent beziehungsweise sieben Euro günstiger als im Oktober. Die ebenfalls stark nachgefragte Nintendo Switch 2 im Mario-Kart-World-Bundle wurde am Aktionstag überhaupt nicht günstiger angeboten.
Black Friday 2026: Warum sich der iPhone-Kauf schon vorher lohnen kann
Auch bei der Suche nach einem günstigen iPhone kann es sich lohnen, die Preise schon vor dem Black Friday zu beobachten. Denn laut Idealo waren 52 Prozent aller untersuchten Produkte bereits an einem früheren Novembertag günstiger als am Aktionstag selbst.
Viele Preise entwickelten sich im vergangenen Jahr zudem schon vor der Black Week nach unten. In 68 von 100 untersuchten Produktkategorien sank das durchschnittliche Preisniveau von Oktober auf November. Nach dem Black Friday stiegen die Durchschnittspreise in 99 Kategorien wieder an.
Für die Suche nach einem günstigen iPhone empfiehlt es sich deshalb, die Angebote bereits Anfang November zu beobachten und nicht ausschliesslich auf den Black Friday zu setzen.
Apple iPhone am Black Friday kaufen: So lassen sich echte Schnäppchen erkennen
Ein hoher beworbener Rabatt bedeutet nicht automatisch, dass ein iPhone besonders günstig ist. Entscheidend ist, wie sich der aktuelle Verkaufspreis im Vergleich zu den vergangenen Wochen entwickelt hat und ob andere Händler dasselbe Gerät günstiger anbieten.
Preisvergleichsportale können dabei helfen, Angebote verschiedener Shops gegenüberzustellen. Wer zusätzlich den Preisverlauf seines Wunschmodells verfolgt, kann besser einschätzen, ob sich ein Kauf lohnt oder ob das Gerät bereits zuvor günstiger erhältlich war. Auch ein Preiswecker kann sinnvoll sein, um über das Erreichen eines gewünschten Preises informiert zu werden.