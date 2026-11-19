Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic gibt am Donnerstag sein Börsendebüt an der Technologiebörse Nasdaq. Auf Basis des Ausgabepreises und unter Berücksichtigung aller aktienbezogenen Ansprüche wird der Entwickler des KI-Assistenten Claude mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Kursentwicklung am ersten Handelstag.
Anthropic-Aktie: Der aktuelle Kurs im Live-Chart
Der Chart zeigt die Kursentwicklung der Anthropic-Aktie (ANT) an der US-Technologiebörse Nasdaq in US-Dollar. Der reguläre Börsenhandel beginnt um 15.30 Uhr MEZ. Der Kursverlauf wird jedoch erst angezeigt, sobald die Aktie erstmals gehandelt wird. Das kann auch mehrere Stunden nach Börseneröffnung der Fall sein. Der Ausgabepreis liegt bei 83 US-Dollar pro Aktie. Die Kursdaten werden automatisch aktualisiert und können zeitverzögert sein.
Anthropic übertrifft Börsengang von SpaceX
Laut dem US-Wirtschaftssender CNBC belief sich die Nachfrage nach Anthropic-Aktien im Vorfeld des Börsengangs auf rund 500 Milliarden US-Dollar. Aufgrund des grossen Interesses erhöhte das Unternehmen die Zahl der in der Hauptplatzierung angebotenen Aktien von 825 auf 980 Millionen. Auch der Ausgabepreis liegt über der ursprünglich vorgesehenen Spanne von 70 bis 78 US-Dollar.
Anthropic-IPO live: So entwickelt sich die Aktie beim Börsengang | Südostschweiz
Die Hauptplatzierung umfasst 81,3 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt eine Privatplatzierung im Umfang von 26 Milliarden US-Dollar bei Investoren wie Google, Microsoft und AMD. Damit löst Anthropic Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX als bisherigen Rekordhalter ab. Dieses hatte bei seinem Börsengang im Juni rund 86 Milliarden US-Dollar erlöst.
Anleger setzen trotz Risiken auf künstliche Intelligenz
Der Rekord-Börsengang fällt in eine Zeit, in der Anleger zunehmend hinterfragen, ob sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Branche auszahlen werden. Auch Anthropic schreibt bislang hohe Verluste und plant weitere Infrastrukturinvestitionen in Höhe von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar.
Mit Anthropic geht erstmals einer der führenden Entwickler von KI-Modellen an die Börse. Konkurrent OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, dürfte frühestens 2027 folgen. Ob die hohe Bewertung von Anthropic auch im regulären Börsenhandel Bestand hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.