Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic gibt am Donnerstag sein Börsendebüt an der Technologiebörse Nasdaq. Auf Basis des Ausgabepreises und unter Berücksichtigung aller aktienbezogenen Ansprüche wird der Entwickler des KI-Assistenten Claude mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Kursentwicklung am ersten Handelstag.

Anthropic-Aktie: Der aktuelle Kurs im Live-Chart

Der Chart zeigt die Kursentwicklung der Anthropic-Aktie (ANT) an der US-Technologiebörse Nasdaq in US-Dollar. Der reguläre Börsenhandel beginnt um 15.30 Uhr MEZ. Der Kursverlauf wird jedoch erst angezeigt, sobald die Aktie erstmals gehandelt wird. Das kann auch mehrere Stunden nach Börseneröffnung der Fall sein. Der Ausgabepreis liegt bei 83 US-Dollar pro Aktie. Die Kursdaten werden automatisch aktualisiert und können zeitverzögert sein.

Anthropic übertrifft Börsengang von SpaceX

Laut dem US-Wirtschaftssender CNBC belief sich die Nachfrage nach Anthropic-Aktien im Vorfeld des Börsengangs auf rund 500 Milliarden US-Dollar. Aufgrund des grossen Interesses erhöhte das Unternehmen die Zahl der in der Hauptplatzierung angebotenen Aktien von 825 auf 980 Millionen. Auch der Ausgabepreis liegt über der ursprünglich vorgesehenen Spanne von 70 bis 78 US-Dollar.