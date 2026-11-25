Neues Liebesglück für Annemarie Carpendale? Nach Berichten von «Bild» und «Bunte» soll die Moderatorin mit dem Münchner Unternehmer Daniel Schustermann liiert sein. Anlass der aktuellen Meldungen ist seine Feier zum 50. Geburtstag, an der Carpendale laut den Magazinen teilnahm.

Daniel Schustermann führte BestSecret

Beruflich ist Schustermann eng mit dem Modeunternehmen BestSecret verbunden. Er gehört zur dritten Generation einer der Gründerfamilien und leitete das Unternehmen rund 18 Jahre lang.

Zum 1. April 2021 wechselte er von der Unternehmensführung in den Beirat. Das belegt eine damalige Unternehmensmitteilung. BestSecret verkauft unter anderem reduzierte Markenmode über ein Mitgliedschaftsmodell.

Wie haben sich die beiden kennengelernt?

Laut «Bild» stammt Schustermann aus dem Freundeskreis der Carpendales. Wann und bei welcher Gelegenheit sich die beiden erstmals begegneten, ist aus den geprüften Berichten nicht ersichtlich. Auch einen von ihnen bestätigten Beginn der Beziehung gibt es bislang nicht.

Auf die Berichte angesprochen, sagte Schustermann gegenüber «Bunte»: «Ich habe wirklich nicht den Hauch, irgendetwas dazu zu sagen.» Er betonte zudem, sein Privatleben nicht öffentlich diskutieren zu wollen. Eine Bestätigung der Beziehung ist diese Aussage nicht.

