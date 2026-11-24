Fotos anschauen, Videos verfolgen und Nachrichten schicken: Auf Fanvue können Fans Alisha Lehmann abseits ihrer üblichen Social-Media-Kanäle folgen. Für den Zugang zu geschützten Inhalten verlangt die Plattform ein kostenpflichtiges Abonnement. Ihr Profil wird unter dem Namen @alishalehmann7 geführt. Das Angebot besteht schon länger. Fanvue hatte die Zusammenarbeit mit der Schweizer Fussballerin bereits vor Monaten öffentlich angekündigt.

Welche Inhalte hat Alisha Lehmann angekündigt?

Lehmann stellte Fotos von Shootings, Selfies, Trainingsinhalte und Einblicke hinter die Kulissen in Aussicht. Das geht aus ihrer damaligen Profilbeschreibung hervor, welche die «Kronen Zeitung» im Januar 2026 wiedergab. Demnach wollte sie auch möglichst viele Nachrichten ihrer Fans beantworten. Eine persönliche Antwort auf jede Nachricht ist damit nicht zugesichert.

Ein früherer Bericht von Ticinonline und 20 Minuten beschrieb unter anderem professionelle Shootingbilder und Selfies. Nacktfotos seien dem damaligen Bericht zufolge nicht Bestandteil ihres Angebots. Welche geschützten Beiträge aktuell verfügbar sind, lässt sich daraus nicht vollständig ableiten.

Was ist Fanvue – und wie verdient man damit Geld?

Fanvue ermöglicht es Personen aus Sport, Unterhaltung und anderen Bereichen, Inhalte direkt an ihre Community zu verkaufen. Die Creator legen ihren Abopreis selbst fest. Zusätzlich können sie beispielsweise Trinkgelder erhalten oder einzelne Beiträge gegen eine weitere Zahlung anbieten.