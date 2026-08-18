Aktuelle Rückrufe bei Migros und Coop

Panorama

Bei Coop und Migros werden derzeit Lebensmittel vorsorglich zurückgerufen. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Von aktuellen Rückrufen ist derzeit bei Migros Fleisch betroffen. Bei Coop gibt es zudem eine Rückrufaktion für Spinat. Die Details zu den Rückrufaktionen gibt es hier im Überblick.

Migros: Rückruf von Pouletschnitzel

Die Migros hat am 10. August 2026 einen Rückruf für panierte Pouletschnitzel bekannt gegeben. Es handelt sich um das Aktionsprodukt «Migros Pouletschnitzel paniert» mit der Artikelnummer 2439.963.680.00. Verkauft wurde der Artikel in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz. Der Grund dafür liegt bei der Kennzeichnung der Haltbarkeit. Migros hat die Ware aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.

Entscheidend ist die Datumsangabe auf der Verpackung: Dort steht «Zu verbrauchen bis: 02.10.26». Dieses Datum ist fehlerhaft. Richtig wäre der 28. August 2026. Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, sollte es deshalb nach diesem Datum nicht mehr konsumieren. Damit sollen mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden.

Die betroffenen Pouletschnitzel wurden in den Migros-Filialen bereits für den weiteren Verkauf gesperrt. Wer das Produkt zuvor in einem Migros-Supermarkt gekauft hat und noch zu Hause hat, sollte insbesondere das aufgedruckte Verbrauchsdatum kontrollieren. Nach dem 28. August 2026 sollte das Fleisch nicht mehr konsumiert werden. Kundinnen und Kunden müssen das betroffene Produkt allerdings nicht behalten. Die zurückgerufenen Pouletschnitzel können auch im Supermarkt zurückgebracht werden. Migros erstattet den Verkaufspreis.

Rückrufaktion bei Coop: Tiefgekühlter Spinat kann Allergene enthalten

Vom Rückruf bei Coop betroffen ist das Produkt «Naturaplan Bio Spinat gehackt, ungewürzt, tiefgekühlt» in der 500-Gramm-Packung. Fälschlicherweise war Rahmspinat in einzelne Packungen gelangt. Die dadurch enthaltenen Allergene Milch und Gluten waren bei den Produkten nicht entsprechend deklariert.

Es handelt sich ausschliesslich um Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.03.2028 (EAN-Code: 7610807001556, Artikel-Nummer: 3.150.177, Verkaufspreis CHF 3.90). Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen. Die Produkte waren vom 15.04.2026 bis 07.08.2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City, bei Jumbo sowie auf Coop.ch erhältlich.

Für Menschen mit einer Milch- oder Glutenallergie kann der Verzehr dieses Produkts ein gesundheitliches Risiko darstellen. Betroffene Personen sollten daher auf den Konsum verzichten. Für Personen ohne diese Allergien besteht hingegen keine gesundheitliche Gefahr und sie können den Spinat bedenkenlos verzehren.

Produkte, die bereits gekauft wurden, können in den entsprechenden Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dabei vollständig erstattet. Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen steht der Coop-Kundendienst unter der Telefonnummer 0848 888 444 zur Verfügung.

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