Aktueller Rückruf bei Migros

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Bei Migros gibt es eine Rückrufaktion für ein Fleischprodukt. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen?

Die Migros hat am 10. August 2026 einen Rückruf für panierte Pouletschnitzel bekannt gegeben. Der Grund dafür liegt bei der Kennzeichnung der Haltbarkeit. Migros hat die Ware aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.

Migros: Aktueller Rückruf von Fleisch

Vom aktuellen Rückruf bei Migros betroffen ist das Aktionsprodukt «Migros Pouletschnitzel paniert» mit der Artikelnummer 2439.963.680.00. Verkauft wurde der Artikel in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz.

Entscheidend ist die Datumsangabe auf der Verpackung: Dort steht «Zu verbrauchen bis: 02.10.26». Dieses Datum ist fehlerhaft. Richtig wäre der 28. August 2026. Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, sollte es deshalb nach diesem Datum nicht mehr konsumieren. Damit sollen mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen vermieden werden.

Das Produkt «Migros Pouletschnitzel paniert» wird aktuell von Migros zurückgerufen. Bild: Migros

Was Kundinnen und Kunden jetzt beachten müssen

Die betroffenen Pouletschnitzel wurden in den Migros-Filialen bereits für den weiteren Verkauf gesperrt. Wer das Produkt zuvor in einem Migros-Supermarkt gekauft hat und noch zu Hause hat, sollte insbesondere das aufgedruckte Verbrauchsdatum kontrollieren. Nach dem 28. August 2026 sollte das Fleisch nicht mehr konsumiert werden. Kundinnen und Kunden müssen das betroffene Produkt allerdings nicht behalten. Die zurückgerufenen Pouletschnitzel können auch im Supermarkt zurückgebracht werden. Migros erstattet den Verkaufspreis.

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