Aktueller Rückruf bei Aldi – Um dieses Getränk handelt es sich

Panorama

Bei Aldi Suisse gibt es eine Rückrufaktion für einen Energydrink. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dazu wissen?

Bei Aldi Suisse läuft aktuell ein Produktrückruf. Betroffen ist ein Energy-Drink des Lieferanten S. Spitz GmbH. Das Produkt wurde nach Angaben des Detailhändlers aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen und der Verkauf bereits gestoppt.

Aldi Suisse: Aktueller Rückruf von Energy-Drinks

Vom aktuellen Rückruf bei Aldi betroffen ist das Produkt «Flying Power – Sugarfree» mit der Artikelnummer 599102002. Das Produkt wurde bereits in allen Aldi-Suisse-Filialen verkauft.

Entscheidend sind das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Charge. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 22.07.2026 und die Charge «323913».

Das Produkt «Flying Power» wird aktuell von Aldi Suisse zurückgerufen. Bild: Aldi Suisse

Darum wird der Energy-Drink zurückgerufen

In der betroffenen Charge wurde der Süssstoff Aspartam nicht deklariert. Aspartam stellt eine Phenylalaninquelle dar. Das ist insbesondere für Menschen relevant, die an Phenylketonurie (PKU) leiden.

Aldi Suisse weist deshalb darauf hin, dass Personen mit Phenylketonurie das betroffene Produkt nicht weiter konsumieren sollten.

Für Personen, die nicht an Phenylketonurie leiden, besteht laut Rückruf dagegen kein entsprechendes Risiko. Sie können den Energy-Drink weiterhin konsumieren.

Was Kundinnen und Kunden jetzt beachten müssen

Die betroffenen Drinks wurden in den Aldi-Filialen bereits für den weiteren Verkauf gesperrt. Wer das Produkt zuvor in einem Aldi-Supermarkt gekauft hat und noch zu Hause hat, sollte insbesondere das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren.

Kundinnen und Kunden müssen das betroffene Produkt allerdings nicht behalten. Die zurückgerufenen Energy-Drinks können auch im Supermarkt zurückgebracht werden. Aldi erstattet den Verkaufspreis.

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