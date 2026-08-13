Aktueller Rückruf bei Rossmann
Die Rossmann Schweiz AG hat am 13. August 2026 einen Rückruf für Bio-Matcha-Pulver bekannt gegeben. Der Grund dafür sind Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die über den gesetzlich zulässigen Höchstgehalten liegen.
Rossmann: Aktueller Rückruf von Bio Matcha-Pulver
Vom aktuellen Rückruf bei Rossmann ist der Artikel «TryMOIN Bio Matcha Pulver Pure Premium, 30 g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) «23.02.2028» betroffen. Die dazugehörige Chargennr. ist «M-P-002».
Andere Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten dieses Artikels sowie andere Artikel der TryMoin GmbH
sind von diesem Rückruf nicht betroffen.
Grund des Rückrufs: Das müssen Kundinnen und Kunden jetzt beachten
Bei einer Untersuchung im Labor wurden in der betroffenen Charge Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. Die gemessenen Werte überschreiten die gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Einer der festgestellten Wirkstoffe gilt zudem als reproduktionstoxisch.
Der Artikel mit der oben genannten Charge und dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollte
daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.