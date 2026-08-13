Aktueller Rückruf bei Rossmann

Panorama

Bei Rossmann gibt es eine Rückrufaktion für ein Matcha-Pulver-Produkt. Das müssen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dazu wissen.

Die Rossmann Schweiz AG hat am 13. August 2026 einen Rückruf für Bio-Matcha-Pulver bekannt gegeben. Der Grund dafür sind Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die über den gesetzlich zulässigen Höchstgehalten liegen.

Rossmann: Aktueller Rückruf von Bio Matcha-Pulver

Vom aktuellen Rückruf bei Rossmann ist der Artikel «TryMOIN Bio Matcha Pulver Pure Premium, 30 g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) «23.02.2028» betroffen. Die dazugehörige Chargennr. ist «M-P-002».

Andere Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten dieses Artikels sowie andere Artikel der TryMoin GmbH

sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Eine Charge dieses Matcha-Pulvers von TryMoin ist betroffen. © TryMoin GmbH

Grund des Rückrufs: Das müssen Kundinnen und Kunden jetzt beachten

Bei einer Untersuchung im Labor wurden in der betroffenen Charge Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. Die gemessenen Werte überschreiten die gesetzlich festgelegten Höchstmengen. Einer der festgestellten Wirkstoffe gilt zudem als reproduktionstoxisch.

Der Artikel mit der oben genannten Charge und dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollte

daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.

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