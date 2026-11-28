Am Sonntag entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über die Zusatzfinanzierung der AHV, die Feuerwerksinitiative, die Ehepaarbesteuerung und eine Änderung des Kriegsmaterialgesetzes. Wab wann werden Resultate veröffentlicht?

Abstimmung vom 29. November 2026: Wann kommen die Resultate?

Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht die Abstimmungsresultate am Sonntag ab 12 Uhr auf seinem offiziellen Abstimmungsportal. Die Ergebnisse werden im Laufe des Tages fortlaufend aktualisiert. Wann die vollständige Auszählung aller vier Vorlagen feststeht, ist nicht angegeben.

Über welche Vorlagen stimmt die Schweiz ab?

Mit der AHV-Zusatzfinanzierung soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte angehoben werden, um einen Teil der Kosten der 13. AHV-Rente zu decken. Die Feuerwerksinitiative verlangt ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lärmerzeugende Feuerwerkskörper.

Bei der Ehepaarbesteuerung geht es um den Erhalt der gemeinsamen Veranlagung von Verheirateten bei der direkten Bundessteuer ohne steuerliche Benachteiligung. Die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes sieht hingegen eine Lockerung der Exportbestimmungen und mehr Handlungsspielraum für den Bundesrat vor.

Welche Abstimmungsvorlagen benötigen das Ständemehr?