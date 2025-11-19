Tourismusstudium mit echtem Praxisbezug

Wer zukünftig im Tourismus arbeiten möchte, braucht mehr als Wissen aus Büchern. Es werden vielseitig begabte Fachkräfte benötigt, die flexibel denken, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen und ihr Wissen kreativ in der Praxis einsetzen. An der Höheren Fachschule für Tourismus & Management (HFT) in Samedan steht deshalb nebst einer breiten Ausbildung auch der Einsatz in Projekten und das persönliche Engagement der Studierenden im Vordergrund.

Zwei Wege zum Diplom

Zwei Studienmodelle stehen zur Auswahl: Im Praktikumsmodell erlernen die Studierenden im ersten Jahr die Grundlagen, sammeln im zweiten Jahr Berufserfahrungen und vertiefen ihre Kompetenzen im dritten Jahr. Im dualen Saisonmodell arbeiten sie während der Hochsaison (Winter & Sommer) in Tourismusbetrieben und besuchen in der Nebensaison den Unterricht in Samedan.

Falls Studierende bereits genügend Arbeitserfahrung mitbringen, verkürzt sich der Studiengang auf nur zwei Jahre. Beide Modelle führen zum eidgenössisch anerkannten Abschluss als dipl. Tourismusfachfrau/-mann HF.

Ursula Oehy Bubel, Rektorin der HFT erklärt: «Wir legen grossen Wert darauf, die Studierenden auf ihrem Weg zu begleiten und die für sie passende Praxisstelle zu finden. Dank speziellen finanziellen Unterstützungen vom Bund sind auch Praktikums- oder Saisonstellen im Ausland attraktiv.»

Tourismusstudium HF Samedan – Praxisnah & International