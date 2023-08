Ticketverlosung zum Konzert des Stradivari-Quartetts in Ardez

Im Rahmen des Stradivari-Fests lädt das Stradivari-Quartett zusammen mit befreundeten Musikerinnen und Musikern vom Montag, 25. September, bis Donnerstag, 28. September, zu vier Konzerten in historischen Denkmälern in und um Scuol. Zum Auftakt bespielt das Quartett am 25. September um 17 Uhr die Kirche in Sent mit Streichquartetten von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Konzert am Dienstag, 26. September, um 17 Uhr in der Kirche in Ardez widmet das Stradivari-Quartett der Musik von Antonín Dvořák.