Open-Air-Kino: Drei Filmvorführungen unter freiem Himmel in Alvaschein

Im Rahmen der letzten Vorführung am Samstag wird der Film «Master of Cheese» gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte von einem der besten Käser der Welt, der seine Laibe in einer Käserei herstellt, die der Grösse eines Wohnzimmers entspricht. Der Protagonist Willi Schmid wird ebenfalls vor Ort sein und während einer Käsedegustation Rede und Antwort stehen. Für die Degustation ist eine Anmeldung unter info@acaca.ch erforderlich.