Rehkitze in Gefahr: Drohnenrettung im Glarnerland

Es ist äusserst wichtig, Rehkitze niemals ohne Handschuhe oder ohne ein Grasbüschel anzufassen. Es ist am besten, ihren Anblick aus der Ferne zu geniessen und sie in Ruhe zu lassen. Die Mutter des Rehkitzes wartet wahrscheinlich schon in der Nähe und beobachtet das Geschehen. Sobald man sich entfernt, kehrt sie zurück, um ihr Junges zu säugen. Kitze sollten keinesfalls mitgenommen oder in Tierstationen abgegeben werden.