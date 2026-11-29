Graubünden
Wie gut kennst du die Bündner Winter- und Weihnachtsbräuche?
Vom Engadin bis in die Surselva: Graubünden hat zahlreiche winterliche Traditionen zu bieten. Doch wie gut kennst du die Bräuche unseres Kantons? Teste dein Wissen in unserem Quiz mit zwölf Fragen.
Der Winter steht vor der Tür und mit dem ersten Advent beginnt die Weihnachtszeit. Zeit, um winterliche Bräuche und Traditionen zu pflegen. Manche sind weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt, andere überraschen. Wie viele davon kennst du?