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Weihnachten ist ein Meisterwerk für die Nase: Ein Churer Duftexperte verrät, wieso | Südostschweiz

Startseite Graubünden Weihnachten Weihnachten ist ein Meisterwerk für die Nase: Ein Churer Duftexperte verrät, wieso Graubünden Weihnachten ist ein Meisterwerk für die Nase: Ein Churer Duftexperte verrät, wieso Der Weihnachtsduft lässt Erinnerungen aufleben. Der Churer Duftsommelier Patrick Stebler erklärt, wie Zimt, Anis und Co. wirken. Ein Rundgang durch die Bündner Hauptstadt. Susanne Turra 28.11.2026, 11:30 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Ein Artikel aus der «Bündner Woche» Marroni, Guetzli, Glühwein, Gewürze, Tannenbaum, Weihrauch, Zitrusfrüchte. Es riecht nach Weihnachten. Alle Jahre wieder. Dieser magische Mix aus Düften, der uns auf fast schon wundersame Weise an unsere Kindheit erinnert. Aufdringlich für die einen. Unwiderstehlich für die anderen. Mit Sicherheit üppig und stark. Und für einen Duftexperten wie Patrick Stebler ein geradezu olfaktorisches Meisterwerk. Ein Meisterwerk für die Nase Es ist Mitte November in einem Churer Café. «Weihnachten ist tatsächlich ein Meisterwerk für die Nase», bestätigt Patrick Stebler. Und für den Drogisten, Parfümeur, Bergluft-Sommelier und Duftexperten ist es das ganz besonders. «Man nimmt die Düfte immer auf», erklärt der Fachmann. «Allgemein, unbewusst, überall, tagtäglich.» Die Gerüche werden durch die Nasenschleimhaut aufgenommen, durch die Riechzellen aktiviert, über den Riechnerv zum Riechkolben geleitet und im Grosshirn abgespeichert. Dort gelangen sie in eine ganz spezielle Abteilung. In das limbische System. «Dieses ist verantwortlich für Gefühle, Emotionen und Erinnerungen», so der Duftexperte. «Deshalb sind die Düfte auch immer mit diesen Empfindungen verbunden.» « Auf der Zunge können wir nur fünf grundlegende Geschmacksrichtungen wahrnehmen – bitter, salzig, sauer, süss und umami.»

Patrick Stebler, Duftexperte aus Chur

Im limbischen System kann der Mensch über eine Million verschiedene Duftmoleküle abspeichern und wieder hervorrufen. Anders beim Schmecken. «Auf der Zunge können wir nur fünf grundlegende Geschmacksrichtungen wahrnehmen», sagt Patrick Stebler. «Bitter, salzig, sauer, süss und umami. Was das Essen aber schlussendlich geniessbar macht, verdanken wir ebenfalls zu 80 Prozent dem limbischen System.»

1 / 4 Wie duftet und schmeckt Weihnachten: nach Tannenbaum, Orangen, Weihrauch und Lebkuchen. Bilder: Laurin Flütsch, Cindy Ziegler und Andri Dürst

Vertrauen, Geborgenheit, Wärme

Das spannendste Beispiel ist Vanille. «Schon in der Muttermilch hat es Vanillin drin», erzählt Patrick Stebler. «Einer der ersten Gerüche, den ein neugeborener Säugling beim Stillen wahrnimmt, ist Vanille.» Und so steht der Duft für Vertrauen, Geborgenheit und Wärme. Ein Leben lang. Nun denn. Rosenduft erinnert an die Grossmutter. Zuckerwatte an das Karussell. Und Weihnachten? «Der Weihnachtsduft wird mit Familie verbunden», so der Duftexperte. «Mit Tradition und Kindheit.» Und welche Gewürze duften besonders nach Weihnachten? Zimt, Nelken, Sternanis, Kardamom, Muskatnuss und Ingwer. Um nur einige zu nennen. Auch Vanille ist mit dabei.

Und wenn der Duftexperte Weihnachten mit einem einzigen Duft beschreiben müsste, welcher wäre das? «Ein einzelner Duft ist gar nicht so intensiv wahrnehmbar», erklärt Patrick Stebler dazu. «Es ist immer eine Mischung an Düften. Ein Mix, der zu einer Explosion führt.» Gibt es Düfte, die speziell gut harmonieren? «Holz mit Frucht», so der Fachmann. «Zum Beispiel Sandelholz mit Mandarine oder Orange. Das passt perfekt.» Und möchte der Duftsommelier gerne einen neuen Weihnachtsduft kreieren? Patrick Stebler lacht und winkt ab. «Es gibt schon so viele. Und sie sind alle perfekt», sagt er. «Da muss ich keinen mehr erfinden.»

« Es ist immer eine Mischung an Düften. Der Mix führt zu einer Explosion.» Patrick Stebler, Duftexperte aus Chur

Zeit, ein bisschen nach draussen zu gehen. Riechen wir denn schon etwas, bevor der Weihnachtsmarkt und der Christkindlimarkt zum Verweilen einladen? In der Tat duftet es schon herrlich nach Marroni. Die weiteren Weihnachtsdüfte indessen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Wir machen uns trotzdem auf den Weg. Denn auch die Erinnerung lässt uns riechen.

Der Geruch der Erinnerung

Gewürze, Rumpunsch mit Orangenschalen und Glühwein an der Bahnhofstrasse. Fondue und Raclette in der Käsehütte auf dem Postplatz und Theaterplatz. Tannenbäume, Holz und Harz beim Rathaus an der Poststrasse. Rötali auf dem Martinsplatz. Weihrauch und Myrrhe in der Kathedrale auf dem Hof. Zimtsterne und Mailänderli beim Zuckerbäcker in der Oberen Gasse. Exotische Gewürze an der Unteren Gasse. Übrigens: «Weihrauch ist die orientalische Antwort auf unsere Arve», verrät der Duftexperte. «Beides ist reinigend, beruhigend, gut für die Atemwege und gut für die Psyche.»

Weihnachtsdüfte: Jetzt sind wieder Rötali, Orangensaft, Gebäck und Tee gefragt. Bild: Susanne Turra

Wir gehen weiter. Und wir können Weihnachten riechen, bevor wir es sehen oder hören. Apropos. Düfte erkennen und zuordnen kann man lernen wie eine Sprache. «Ich habe eine zweijährige Ausbildung gemacht, damit ich die Düfte besser unterscheiden kann», bestätigt der gelernte Parfümeur. Und so kann er heute Düfte kreieren, um die Erinnerungen wieder wachzurufen. An Weihnachten beispielsweise für ältere Leute. Vielleicht können sie wegen Brandgefahr keinen Tannenbaum und keine Kerze mehr haben. Da kommt der Raumduft aus dem Fläschchen natürlich gerade recht.

Ein Duft, der tröstet?

Hat sich der Weihnachtsduft im Laufe der Jahre verändert? «Nein», findet der Duftexperte. «Obwohl heute viel Kitschiges und Süsses von Amerika übernommen wird. Weihnachten bleibt Weihnachten.» Und was für einen Duft schenkt der Drogist jemandem, der Weihnachten nicht mag? «Mit Sicherheit einen Duft ohne weihnächtliche Gewürze», betont Patrick Stebler. Klar. «Für jemanden, der an Weihnachten allein ist, ist das schwierig.» Vielleicht ein Duft, der tröstet? «Besser einer, der nicht an Weihnachten erinnert», so der Duftexperte. «Zum Beispiel Orangen, Mandarinen oder Vanille in reiner Form. Düfte, die guttun.» Und wie riecht das Gegenteil von Weihnachten? «Nach Benzin, Lösungsmitteln und Terpentin», sagt der Fachmann. Entsprechend hat er auch schon solche Düfte für Automechaniker oder Autofans kreiert. «Jemand wollte mal einen Raumduft, der nach Benzin, Lederjacke und Töff riecht», verrät Patrick Stebler und schmunzelt. «Die Geschmäcker sind verschieden.»

Grosse Vielfalt: In Sachen Raumdüfte sind kaum Grenzen gesetzt Bild: Susanne Turra

Nach kalter Bergluft und Kaminfeuer

Zurück zu Weihnachten. Zu Magenbrot, Weihrauch, Tannenbaum und Orangen. Diese Weihnachtsdüfte lassen sich den drei klassischen Parfümnoten gut zuordnen. Kopfnote: Orangen, Herznote: Magenbrot und Tannenbaum, Basisnote: Weihrauch. Ein wahres Orchester an Düften. Vielleicht mit der Orange als Querflöte, dem Magenbrot als Cello, dem Tannenbaum als Waldhorn und dem Weihrauch als Pauke? Eine schöne Weihnachtsmusik. Und warum riecht man im Winter die Dinge draussen nicht so stark wie im Sommer? «Wenn es kalt ist, bewegen sich die Duftmoleküle nicht so stark, wie wenn es warm ist», erklärt Patrick Stebler. «Sobald man aber von der Kälte in einen warmen Raum geht, nimmt man die Gerüche dort gleich doppelt so intensiv wahr.» Aber auch draussen gibt es im Winter einen wundervollen, ureigenen Duft. Jenen nach kalter Bergluft und Kaminfeuer.

Der Duft nach Nadelbaum

Es geht gegen Mittag. Der Spaziergang ist zu Ende. Die Marronitüte ist leer. Und die Drogerie im City Shop ist voll. «Jetzt kaufen wieder alle Duftkerzen», freut sich Patrick Stebler. Und welche ist die weltweit am meisten verkaufte Duftkerze an Weihnachten? «Die Kerze mit dem Duft nach Nadelbaum.»