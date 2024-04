Neueröffnung: Am Churer Bahnhof gibts Kaffee und Bücher

Am 25. April eröffnet die Schuler Bücher AG gemeinsam mit der Orell Füssli Thalia AG eine Buchhandlung im Bahnhof Chur unter dem Namen Schuler Orell Füssli, wie die Schuler Bücher AG in einer Medienmitteilung schreibt. Zu erwarten ist eine gemütliche Buchhandlung mit einem integrierten Café, das in Kooperation mit der in Chur ansässigen Kaffeerösterei Quintacoira betrieben wird. Die Buchhandlung setze den Fokus auf ein hybrides Ladenkonzept mit einem breiten Buchsortiment und starkem regionalem Schwerpunkt.