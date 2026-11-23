Frau Holle ist aktiv: Am 23. November fällt Schnee bis ins Tal – wie hier in der Bündner Herrschaft.

Frau Holle ist aktiv: Am 23. November fällt Schnee bis ins Tal – wie hier in der Bündner Herrschaft. Bild: Nicole Schnider

1 / 1 Frau Holle ist aktiv: Am 23. November fällt Schnee bis ins Tal – wie hier in der Bündner Herrschaft. Bild: Nicole Schnider

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