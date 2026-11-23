Graubünden
Die Südostschweiz ist weiss: Schickt uns eure schönsten Schneebilder
Der erste Schnee verwandelt die Südostschweiz in eine zauberhafte Winterlandschaft. Ob verschneite Berggipfel, weisse Dörfer oder idyllische Wintermomente: Zeigt uns eure schönsten Schneebilder.
1/1Frau Holle ist aktiv: Am 23. November fällt Schnee bis ins Tal – wie hier in der Bündner Herrschaft.Bild: Nicole Schnider
So gelangt dein Bild zu uns
Schick uns dein schönstes Winterwunderland-Bild an redaktion.online@somedia.ch und mit etwas Glück wird dein Bild hier veröffentlicht. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.