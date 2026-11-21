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Achtung, weisse Gefahr: So blickt das Davoser Lawinenwarnteam am SLF in die Zukunft | Südostschweiz

Startseite Graubünden Klima und Natur Achtung, weisse Gefahr: So blickt das Davoser Lawinenwarnteam am SLF in die Zukunft Graubünden Achtung, weisse Gefahr: So blickt das Davoser Lawinenwarnteam am SLF in die Zukunft Im Winter gibt das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos mindestens einmal pro Tag ein Lawinenbulletin heraus. Wie entstehen im Landwassertal die Prognosen für die ganze Schweiz? Laurin Flütsch 21.11.2026, 12:00 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Ein Text der Büwo Noch ist er weit weg. Selbst in Davos ist der Schnee erst ganz oben auf den umliegenden Berggipfeln gefallen. Was zurzeit noch aussieht wie Puderzucker auf einem Berliner, wird mancherorts bald zu einer der grössten Gefahren des Winters: Lawinen. Für alle, die bei Schnee im Gebirge abseits der Pisten unterwegs sind, ein unberechenbares Risiko. Dennoch versucht ein neunköpfiges Team des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos den Blick in die Zukunft werfen, um die Gefahr zu erkennen und in einem Lawinenbulletin davor zu warnen. Welche Zahnräder dafür tagtäglich ineinandergreifen müssen und wie genau das Bulletin ist, zeigt ein Besuch bei den Experten und Expertinnen. Eine von ihnen ist Christine Pielmeier. Die erfahrene Lawinenwarnerin arbeitet bereits seit 27 Jahren beim SLF und hat dadurch schon bei unzähligen Lawinenbulletins mitgewirkt. Hier kann Christine Pielmeier ungestört arbeiten: das Büro des Lawinenwarnteams. Bild: Laurin Flütsch

Lawinenwarnen im Sommer

Die dringendste Frage zu Beginn: Gibt es auch Lawinenwarnungen im Sommer?

Als hätte sie mit der Frage gerechnet, lacht Christine Pielmeier und meint ganz einfach: «Wenn Schnee liegt, ja. Das ist aber von Sommer zu Sommer unterschiedlich. Dieses Jahr zum Beispiel mussten wir kein einziges Bulletin veröffentlichen.» Von Dezember bis Mai hingegen werde bei geschlossener Schneedecke täglich ein Lawinenbulletin herausgegeben. «In der Zeit dazwischen dokumentieren wir die vergangene Saison und machen uns an Aufgaben, die sich über den Winter angestaut haben», erklärt die Lawinenwarnerin und fügt schmunzelnd hinzu: «Natürlich nehmen wir uns auch vorwiegend dann Zeit für unsere Ferien.»

Als die Expertin mit der Erklärung dieses Winterrückblickes beginnt, wird aber schnell klar, weshalb sie und ihr Team nicht den ganzen Sommer einfach am Meer verbringen können. «Der Rückblick besteht aus zwei Teilen, zum einen einem Winterbericht mit Bezug auf den Schnee und die Lawinen. Und zum anderen einem Unfallbericht. Dafür brauchen wir ungefähr je einen Monat Zeit.»

Ebenso fällt die Weiterentwicklung der Warnprodukte in die Sommermonate. Gerade für den kommenden Winter hat das Lawinenwarnteam des SLF dafür an einer grossen Veränderung gearbeitet.

«Bis jetzt haben wir im Bulletin eine Prognose für die bevorstehenden 24 Stunden in Form einer Gefahrenkarte erstellt und einen Ausblick für den übernächsten Tag in Textform hinzugefügt. Neu haben wir in diesem Sommer unter anderem eine Erweiterung ausgearbeitet, womit der Ausblick ebenfalls auf einer Karte dargestellt wird», beschreibt Christine Pielmeier.

Dienstmodell

Das neue System, das alle Wetter-, Schnee- und Lawinengefahr-informationen pro Warnregion anbietet, kommt diese Woche erstmals zum Einsatz, denn für das Lawinenwarnteam hat der Winteralltag begonnen. Dieser beginnt früh und kann lange dauern.

«Im Winter erstellen wir täglich ein oder zwei Bulletins. Eines jeden Abend um 17 Uhr und bei hoher oder ansteigender Gefahr ein Morgenbulletin um 8 Uhr», zeigt die Lawinenwarnerin auf. Dabei kann es vorkommen, dass das Team bereits um 5.30 Uhr mit der Arbeit beginnt und bis 18 Uhr beschäftigt ist.

Das Lawinenbulletin wird erstellt: Berücksichtigt werden unter anderem die Wetterprognosen (links) und die Daten eines Lawinen-KI-Modells (ganz rechts). Bild: Laurin Flütsch

Um zu verstehen, wie Christine Pielmeier und ihr Team die Prognose erstellen, muss der Blick zuerst auf die Organisation gerichtet werden. «Wir sind in Dienste aufgeteilt. Den Einsteigerdienst, den Hauptdienst und den Reservedienst», erläutert die Expertin. Jeder Einsatz dauert dabei zwei Tage. Der Einsteigerdienst unterstützt die ersten zwei Tage im Turnus den Hauptdienst, welcher in dieser Zeit die Teamleitung innehat.

«Nach zwei Tagen Hauptdienst wechselt man in den Reservedienst. Dabei sorgt man für Kontinuität und dient als Ersatz, falls einer der ersten beiden ausfallen würde», so Christine Pielmeier weiter. Dank diesem Verfahren wird ein Bulletin immer von mindestens zwei Personen erarbeitet.

Von der Meldung zum Bulletin

Der Tagesablauf bleibt dabei immer gleich. Die Lawinenwarnerin wendet sich zu ihrem Bildschirm und öffnet das Programm, welches sie jeden Morgen als Erstes anschaut. Eine Eigenentwicklung des SLF, in der täglich Messdaten und Lawinensichtungen eintrudeln.

Die Messungen kommen aus unterschiedlichen Quellen. «Das sind zum einen automatische Messstationen in der ganzen Schweiz und zum anderen Daten von Personen vor Ort», sagt Christine Pielmeier. Rund 180 Beobachter und Beobachterinnen schweizweit analysieren die lokale Situation und stellen die Ergebnisse dem SLF zur Verfügung. «Das können zum Beispiel Personen sein, die für die Bergbahnen oder den Sicherheitsdienst der Gemeinden arbeiten und die Messungen im Rahmen ihrer Arbeit sowieso machen würden. Aber es gibt auch einige Privatpersonen, die ausschliesslich für uns Analysen erstellen», freut sich die Expertin.

Lawinensicherheit: Der Aufbau der Schneedecke wird analysiert. Bild: Archiv

Das allein genügt allerdings noch nicht für ein Lawinenbulletin. «Hinzu kommen die Meteoprognosen von Meteo Schweiz, die uns direkt zugestellt werden.» Anhand dieser Daten stellen sowohl der Einsteigerdienst als auch der Hauptdienst eine erste Warnkarte zusammen.

«Hinzu kommt ein Entwurf, welcher auf einem KI-Modell basiert», fügt die Lawinenwarnerin hinzu. Das Modell wurde eigens vom SLF entwickelt, hat Zugriff auf 20 Jahre Warndaten und funktioniert relativ gut. «Nach langer Entwicklung kann das Modell bereits sehr hochwertige Kartenentwürfe erstellen», lobt Christine Pielmeier. Auf den Entwürfen wird die Schweiz in mehrere kleine Gebiete aufgeteilt. Diese werden danach mit einer Gefahrenstufe von eins bis fünf bewertet.

Die fünf Gefahrenstufen Im Lawinenbulletin des SLF werden schweizweit Gebiete von ungefähr 20 mal 20 Kilometern mit den Gefahrenstufen von eins bis fünf bewertet. Was die Zahlen zu bedeuten haben:



Stufe 1 (gering): Allgemein günstige Lawinensituation. Lawinen können vereinzelt, vor allem an steilen Hängen, ausgelöst werden. Keine Alarmzeichen feststellbar.



Stufe 2 (mässig): Mehrheitlich günstige Lawinensituation. Lawinen können an sehr steilen Hängen ausgelöst werden. Grössere spontane Lawinen sind nicht zu erwarte



Stufe 3 (erheblich): Kritische Lawinensituation. Wummgeräusche und Risse sind typisch. Spontane Lawinen sind möglich. Kritische Situation für Wintersportler und -sportlerinnen.



Stufe 4 (gross): Sehr kritische Lawinensituation. Spontane sehr grosse Lawinen sind wahrscheinlich. Unerfahrene sollen auf geöffneten Routen bleiben.



Stufe 5 (sehr gross): Ausserordentliche Lawinensituation. Viele sehr grosse spontane Lawinen sind zu erwarten. Verzicht auf Schneesport ausserhalb geöffneter Routen empfohlen.

«Wir müssen auf vieles achten: Wie dick ist die Schneedecke? Wie stabil ist sie? Gab es Neuschnee? Gibt es einen grossen Temperaturumschwung? Regnet es im Verlaufe des Tages? Von wo kommt der Wind? Wie stark ist er?», zählt Christine Pielmeier auf. Wenn alles berücksichtigt ist und die Entwürfe der Warnkarte stehen, wird das Mittel berechnet und in einem neuen zusammengeführten Bulletin dargestellt. Dieses wird im Team besprochen und wenn nötig abgeändert.

Wenn alles passt, macht sich der Lawinenwarndienst an die Arbeit, die Lage mit einem kurzen Text zu beschreiben. Dazu verwenden die Experten und Expertinnen eine Art Bausatz aus verschiedenen Teilsätzen. Nun ist der Weg des Lawinenbulletins beendet.

Die Warnkarte wird veröffentlicht und hilft Skitourengängern, Freeriderinnen, Gemeindearbeitern oder den Verantwortlichen der Bergbahnen bei der Planung des nächsten Tages.

Die Grenzen des Bulletins

Auch wenn das Bulletin eine gewisse Sicherheit gibt, appelliert Christine Pielmeier an die Eigenverantwortung. «Es darf nicht vergessen gehen: Das Lawinenbulletin ist eine Prognose. Es ist nicht präzise auf den Einzelhang bezogen und dient vor allem als Unterstützung in der Planung von Touren und Massnahmen. Im Gelände ist jede und jeder für sich selbst verantwortlich.»

Denn das Lawinenbulletin hat Grenzen. Für eine räumlich und zeitlich höher aufgelöste Warnung seien schlicht zu wenige Daten vorhanden.

«Und eine Prognose ist unsicher. Für uns sind eher die komplett richtigen Prognosen erstaunlich und nicht die falschen», erklärt Christine Pielmeier. «Mit einer Trefferquote von 80 bis 85 Prozent sind wir bei Gefahrenstufe ‹Gering› (Stufe 1) bis ‹Erheblich› (Stufe 3) am exaktesten. Dies, weil sie am häufigsten vorkommen und wir die meisten Daten haben.»