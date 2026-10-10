Die kantonale Herbstviehschau verwandelt den Zaunplatz in Glarus in ein grosses «Muh»-Konzert. Zur Klangkulisse gehört neben lüpfiger Ländlermusik auch die unzähligen Namen, die aus den Lautsprechern über den Platz hallen. Wenn da von der Kuh «Erotica» die Rede ist, die gerade in der kleinen Sägemehl-Arena steht und ihre Zuchtvorzüge der Jury präsentiert, schaut mancher Besucher irritiert drein: «Habe ich wirklich richtig gehört?» Was folgt, ist ein breites Schmunzeln.
Die Glarner Bäuerinnen und Bauern sind also nicht nur erfolgreich in der Braunviehzucht, sondern auch einfallsreich, wenn es um die Namen ihrer Tiere geht.
Heimatverbundenheit und Weltoffenheit
Ein Blick in die Ranglisten der letzten Herbstviehschauen und der Viehschau an der Landwirtschaftsausstellung Glarona 2023 auf dem Flugplatz in Mollis zeigt: Die Glarner Kühe tragen meist stolze, wohlklingende Namen. Besonders beliebt sind traditionelle weibliche Vornamen. Laura führt mit vier Vertreterinnen die Namens-Hitliste der Herbstviehschau 2025 an. Linda, Gloria und Viola folgen mit je drei Nennungen auf dem zweiten Platz. Doppelt vertreten und damit auf Platz drei sind Bambi, Bella, Hailey, Olga, Amira, Ronja, Anna, Lena, Leonie, Olma, Wanda, Verona, Diana, Wachtel und Bali.
Apropos Bali: Nicht nur Menschen, auch Orte, Regionen und Länder inspirieren bei der Namenswahl. So stehen auf den Weiden Kühe namens Albula, Leventina, Jura oder Arosa – und auch Florida, Alaska, Kenia, Kuba oder Paris haben Einzug in die Glarner Ställe gehalten. Die Glarner Züchterinnen und Züchter beweisen damit: Heimatverbundenheit und Weltoffenheit schliessen sich im Stall keineswegs aus.
Und jetzt: unsere Top 25 der speziellsten und extravagantesten Glarner Kuh-Namen (alphabetisch):
Neben den Zuchtvorzügen darf in der Sägemehl-Arena keinesfalls die Nennung des Erzeugers jeder Kuh fehlen. Da zeigt sich: Bei der Namenswahl der Zuchtstiere laufen ihre Besitzer richtig zur Hochform auf.
Englische Namen wie etwa Arrow (Pfeil) oder Chief (Oberhaupt) sind besonders beliebt. Auch «Stars» gibt es nicht wenige – vom Superstar über Silverstar bis zum Elmstar. Und die Sportbegeisterung ihrer Besitzer macht sich auch bemerkbar: Orlik, Barca (Abkürzung für FC Barcelona), Juventus (Turin), CR7 (Spitzname von Cristiano Ronaldo), Gattuso oder Yule (möglicherweise benannt nach dem Schweizer Skirennfahrer Daniel Yule).
Und hier kommt unsere Top 25 der skurrilsten Glarner Muni-Namen (alphabetisch):
Zwei schweizweite Dauerbrenner-Namen
Eine Hitparade mit den häufigsten Kuh-Namen in den Schweizer Ställen veröffentlicht jedes Jahr der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Bella führt die Top Ten auch 2025 souverän an.