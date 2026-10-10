Glarus

An der Herbstviehschau in Glarus zeigen die Züchterinnen und Züchter nicht nur ihr bestes Braunvieh, sondern auch Sinn für Kreativität bei der Namenswahl. Hier kommen unsere Top 25 der letzten Jahre.

Die kantonale Herbstviehschau verwandelt den Zaunplatz in Glarus in ein grosses «Muh»-Konzert. Zur Klangkulisse gehört neben lüpfiger Ländlermusik auch die unzähligen Namen, die aus den Lautsprechern über den Platz hallen. Wenn da von der Kuh «Erotica» die Rede ist, die gerade in der kleinen Sägemehl-Arena steht und ihre Zuchtvorzüge der Jury präsentiert, schaut mancher Besucher irritiert drein: «Habe ich wirklich richtig gehört?» Was folgt, ist ein breites Schmunzeln.

Die Glarner Bäuerinnen und Bauern sind also nicht nur erfolgreich in der Braunviehzucht, sondern auch einfallsreich, wenn es um die Namen ihrer Tiere geht.

Heimatverbundenheit und Weltoffenheit

Ein Blick in die Ranglisten der letzten Herbstviehschauen und der Viehschau an der Landwirtschaftsausstellung Glarona 2023 auf dem Flugplatz in Mollis zeigt: Die Glarner Kühe tragen meist stolze, wohlklingende Namen. Besonders beliebt sind traditionelle weibliche Vornamen. Laura führt mit vier Vertreterinnen die Namens-Hitliste der Herbstviehschau 2025 an. Linda, Gloria und Viola folgen mit je drei Nennungen auf dem zweiten Platz. Doppelt vertreten und damit auf Platz drei sind Bambi, Bella, Hailey, Olga, Amira, Ronja, Anna, Lena, Leonie, Olma, Wanda, Verona, Diana, Wachtel und Bali.