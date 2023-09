Die Bündner Spitex macht sich sichtbar

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist und bleibt herausfordernd – auch für die Spitex. Darum ist der Fachkräftebedarf in diesem Jahr das Thema des nationalen Spitex-Tages. Schweizweit sind über 40’000 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen tätig. In Graubünden arbeiten aktuell über 1000 Personen für die Spitex. Sie pflegen und betreuen dabei über 6000 Kunden. Um das Ziel einer Zukunft mit genügend Pflegemitarbeitern zu erreichen, setzt die Spitex auf gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre Angestellten. Eine Dienstleiterin möchte an diesem Tag zeigen, wie anspruchsvoll, vielseitig und abwechslungsreich der Berufsalltag sein kann. Laut Spitex müssen Fachkräfte immer komplexere Leistungen erbringen. Nebst der Grundpflege können Tätigkeiten wie die Wundversorgung, psychiatrische Betreuung oder die Begleitung und Pflege in palliativen Situationen im Arbeitsalltag einer Pflegefachkraft vorkommen.