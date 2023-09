Anstieg der Strompreise 2024: Wie stark ist eure Gemeinde betroffen?

Die Tarife setzen sich zusammen aus den Netznutzungstarifen, den Energietarifen, den Abgaben an die Gemeinwesen sowie dem Netzzuschlag. Bei all diesen Faktoren gibt es einen Kostenzuwachs - Ausnahme ist der Netzzuschlag, der gleich hoch bleibt. Dass die Tarife 2024 an vielen Orten noch einmal ansteigen, hat mehrere Gründe: Ein bedeutender Teil der Beschaffungen für 2023 war noch vor dem Preisanstieg am Terminmarkt erfolgt.