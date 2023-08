Stromrechnung wird abermals höher

Es geht im nächsten Jahr abermals aufwärts mit den Strompreisen, wenn auch nicht mehr im selben Ausmass wie in diesem Jahr. Nun hat das Energieversorgungsunternehmen Repower die Zahlen offengelegt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Poschiavo in einer Medienmitteilung schreibt, wird der Stromtarif für seine rund 48’000 Endkunden in der Grundversorgung um rund sieben Prozent ansteigen – dies gilt für das Standardprodukt Grischunpower, das meistgenutzte der Repower-Kundschaft, wie Mediensprecher Stefan Bisculm auf Nachfrage sagte.