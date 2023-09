«Mercato Valposchiavo» erhält Zustupf von 55’000 Franken

Wie der Kanton Graubünden in einer Mitteilung schreibt, wird das Projekt «Mercato Valposchiavo» der Associazione 100% (bio) Valposchiavo in der zweiten Phase unterstützt. Die Regierung spricht dem Projekt einen Beitrag von rund 55’000 Franken zu. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Gesamtkosten dieser zweiten Phase von «Mercato Valposchiavo» betragen rund 294’000 Franken. Mit dem Kantonsbeitrag wird die Weiterentwicklung der digitalen Plattform gefördert, heisst es in der Mitteilung. Die verschiedenen Prozesse sollen optimiert und standardisiert werden, sodass der Vertrieb der regionalen Produkte im Tal gestärkt wird. (red)