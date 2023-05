Bündner Produzenten erreichen Restaurants und Läden nun digital

Der Dorfmarkt hat Tradition in der Valposchiavo. Wer bei «Mercato Valposchiavo» an Marktstände auf der Piazza von Poschiavo denkt, liegt allerdings falsch. Die Verkaufs- und Logistikplattform ist die erste B2B-Plattform im Kanton Graubünden, deren Ziel darin besteht, die Produkte der lokalen Produzenten und Lebensmittelveredler in die Restaurants und Läden zu bringen. B2B ist die Abkürzung für Business-to-Business. Hier werden Leistungen und Produkte von einem Unternehmen an ein anderes verkauft.