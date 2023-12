Dafür müsst ihr 2024 tiefer in die Tasche greifen

Erstmals seit sechs Jahren klettert der Mehrwertsteuersatz in der Schweiz wieder in die Höhe. Per 1. Januar 2024 wird der Satz von 7,7 Prozent auf 8,1 Prozent angehoben. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 2,5 Prozent beträgt neu 2,6 Prozent und der Sondersatz für die Beherbergungsbranche wird von 3,7 Prozent auf 3,8 Prozent angehoben. Das Schweizer Stimmvolk hat die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV am 25. September 2022 mit 55 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen.