Schweizer Händler wollen Steuererhöhung abfedern

Vor ein paar Tagen kündigte der Detailhändler Aldi Schweiz gross an, er werde die Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht an seine Kundinnen und Kunden weitergeben. Insbesondere bei Lebensmitteln, wo die Steuer um 0,1 Prozentpunkte hoch geht, fällt die Erhöhung allerdings auch kaum ins Gewicht. So steigt etwa die Mehrwertsteuer bei einem halben Kilo Schweizer Cherrytomaten mit einem Verkaufspreis von knapp 5 Franken nur um rund einen halben Rappen. Bei teureren Produkten wie etwa einer Waschmaschine für 800 Franken und der etwas stärkeren Erhöhung der Steuer macht sich der Unterschied hingegen bemerkbar. In diesem Fall verteuert sich das Produkt theoretisch um rund 3 Franken. Diesen Betrag muss das Unternehmen also von der Marge streichen, wenn es ihn nicht weiterreichen möchte oder kann.