Pensionskasse Graubünden erwirtschaftet leicht negative Rendite

Der Deckungsgrad, welcher die Verpflichtungen einer Pensionskasse ins Verhältnis zu ihrem Vermögen stellt, lag per Ende Dezember 2022 bei der PKGR bei 107,5 Prozent (Vorjahr: 118,1 Prozent). Liegt der Deckungsgrad über 100 Prozent, verfügt die Vorsorgeeinrichtung also über mehr Vermögen als Verpflichtungen – man spricht von einer Überdeckung. Die Pensionskasse Graubünden sei weiterhin sehr sicher und solide aufgestellt, heisst es in der Mitteilung weiter.