Seit mehr als 60 Jahren gehört James Bond zu den bekanntesten Figuren der Kinogeschichte. 1962 kam mit «James Bond jagt Dr. No» der erste Film der offiziellen Reihe in die Kinos. Seither haben sechs Schauspieler den britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten gespielt. Jeder von ihnen verlieh der Figur eine eigene Note. Mit Robert Pattinson steht nun ein weiterer Name im Mittelpunkt der Bond-Geschichte. Der britische Schauspieler wurde am 16. November 2026 als der nächste 007 verkündet.

Robert Pattinson wird der neue James Bond 007

Laut US-Branchenjournalist Matthew Belloni soll Pattinson dank seines Bekanntheitsgrades bessere Vertragsbedingungen ausgehandelt haben. Demnach könnte er in drei Bond-Filmen mitspielen. Der 40-jährige Brite soll sich gegen mehrere Kandidaten durchgesetzt haben, darunter Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner. Regie beim nächsten Abenteuer des Geheimagenten führt Denis Villeneuve, mit dem Pattinson bereits für «Dune: Part Three» zusammengearbeitet hat.

Alle sechs James-Bond-Darsteller im Überblick