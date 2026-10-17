Die Teams stehen, jetzt folgen die ersten direkten Vergleiche: Heute, Samstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf ProSieben beginnen die Battles von «The Voice of Germany» 2026. Die Talente singen dabei gemeinsam, kämpfen aber zugleich um ihren Platz in der nächsten Runde. Als Gast-Coach unterstützt Michael Schulte die Coaches und wählt am Ende des Abends das «Battle of the Night».
Diese Battles stehen heute auf dem Programm
Für die erste Battle-Ausgabe sind folgende Zusammenstellungen angekündigt, wie «Schlagerpuls» in seiner Folgenvorschau berichtet:
Team Nico Santos:
Joe Jäger und Andy Zimmer
Undine Lux und Lara Trautmann
Team Shirin David:
Aylin Basar und Diogo Rosa
Maxime Swinkels und Tom Bushin
Team Rea Garvey:
Breanna Burrone und Isabelle Trittel
Julia Vieregge und Bianca Basler
Team Michi und Smudo:
Emily Beadle und Timo Jenewein
Marvin Hollederer, Nina Wink und Bastian «Pelle» Franz
Die Übersicht nennt die angekündigten Paarungen und das Trio. Sie gibt keine verbindliche Auftrittsreihenfolge wieder.
Nina, Pelle und Marvin singen einen Hit von Provinz und Nina Chuba
Einen Auftritt hat Joyn bereits vorab veröffentlicht: Nina Wink, Bastian «Pelle» Franz und Marvin Hollederer aus dem Team von Michi Beck und Smudo singen «Zorn & Liebe» von Provinz und Nina Chuba.
Damit stehen gleich drei Talente gemeinsam auf der Bühne. Für die Coaches wird anschliessend entscheidend, wem sie einen der begrenzten Plätze in den Teamfights geben.
Joe Jäger und Andy Zimmer treten mit Kings of Leon an
Auch der Song für ein Battle aus Team Nico ist bekannt: Joe Jäger und Andy Zimmer singen «Use Somebody» von Kings of Leon.
Das kündigt die Gemeinde Mettlach an, aus deren Ortsteil Saarhölzbach Andy Zimmer stammt. Der 29-Jährige hatte in seiner Blind Audition mit «Simple Man» von Lynyrd Skynyrd überzeugt. Nun muss er sich gemeinsam mit dem 19-jährigen Joe Jäger vor Coach Nico Santos beweisen.
Was bringt das Battle of the Night?
Michael Schulte bestimmt den aus seiner Sicht stärksten Battle-Auftritt des Abends. Die Auszeichnung bringt dem betreffenden Coach-Team einen Vorteil für die nächste Phase: In den Teamfights darf es dafür eine Herausforderung ablehnen.
Unabhängig von diesem Joker haben die Coaches insgesamt nur neun Plätze pro Team für die Teamfights zu vergeben. Es können mehrere Talente aus demselben Battle weiterkommen – eine automatische Regel «ein Battle, ein Sieger» gibt es nicht.