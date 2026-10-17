Unterhaltung

Acht Battles, vier Teams und ein besonderer Gast: Heute beginnt bei «The Voice of Germany» die nächste Runde. Diese Paarungen sind für den Abend angekündigt.

Die Teams stehen, jetzt folgen die ersten direkten Vergleiche: Heute, Samstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf ProSieben beginnen die Battles von «The Voice of Germany» 2026. Die Talente singen dabei gemeinsam, kämpfen aber zugleich um ihren Platz in der nächsten Runde. Als Gast-Coach unterstützt Michael Schulte die Coaches und wählt am Ende des Abends das «Battle of the Night».

Diese Battles stehen heute auf dem Programm

Für die erste Battle-Ausgabe sind folgende Zusammenstellungen angekündigt, wie «Schlagerpuls» in seiner Folgenvorschau berichtet:

Team Nico Santos:

Joe Jäger und Andy Zimmer

Undine Lux und Lara Trautmann

Team Shirin David:

Aylin Basar und Diogo Rosa

Maxime Swinkels und Tom Bushin

Team Rea Garvey:

Breanna Burrone und Isabelle Trittel

Julia Vieregge und Bianca Basler

Team Michi und Smudo: