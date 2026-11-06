Bei «The Voice of Germany» hat Sarah Engels am Freitag eine Aufgabe, die über den Abend hinausreicht: Als Gastcoach wählt sie den besten Battle-Auftritt. Das Team, aus dem die Talente kommen, bekommt dafür einen Joker für die Teamfights. Engels weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, auf einer TV-Bühne auf eine Entscheidung zu warten.

Mit DSDS wurde Sarah Engels bekannt

2011 wurde Engels bei «Deutschland sucht den Superstar» einem Millionenpublikum bekannt. Sie belegte den zweiten Platz; ihre Finalsingle «Call My Name» erreichte ebenfalls Platz zwei der deutschen Charts. Später wurde sie Zweite bei «Let's Dance» und gewann unter anderem «Dancing on Ice», «Das grosse Promibacken» und «The Masked Singer».