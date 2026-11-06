Bei «The Voice of Germany» hat Sarah Engels am Freitag eine Aufgabe, die über den Abend hinausreicht: Als Gastcoach wählt sie den besten Battle-Auftritt. Das Team, aus dem die Talente kommen, bekommt dafür einen Joker für die Teamfights. Engels weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, auf einer TV-Bühne auf eine Entscheidung zu warten.
Mit DSDS wurde Sarah Engels bekannt
2011 wurde Engels bei «Deutschland sucht den Superstar» einem Millionenpublikum bekannt. Sie belegte den zweiten Platz; ihre Finalsingle «Call My Name» erreichte ebenfalls Platz zwei der deutschen Charts. Später wurde sie Zweite bei «Let's Dance» und gewann unter anderem «Dancing on Ice», «Das grosse Promibacken» und «The Masked Singer».
Beim ESC 2026 sang sie für Deutschland
Mit «Fire» setzte sich Engels im deutschen ESC-Vorentscheid im Publikumsvoting durch. Beim Eurovision Song Contest in Wien trat sie damit für Deutschland an und belegte im Final Platz 23. Jetzt ist sie in einer anderen Rolle zurück auf der TV-Bühne: Beim Battle-Finale entscheidet sie, welcher Auftritt ihrem Team einen Vorteil verschafft.