Für Janis Eric Thommen endete der Battle-Auftritt nicht mit einer sofortigen Entscheidung. Gemeinsam mit Joel sang der Schweizer bei «The Voice of Germany» den Song «Arcade». Beide hatten bereits in den Blind Auditions einen Vierer-Buzzer erhalten. Nach dem Duett gab es viel Anerkennung. Trotzdem wollte sich Nico Santos noch nicht festlegen: Der Coach verschob seine Entscheidung und liess Janis und Joel zunächst ohne Ergebnis von der Bühne gehen.

Giovanni Zarrella staunt über Janis’ Stimme

Dabei war die Vorbereitung nicht problemlos verlaufen. Nico Santos sprach von einem schwierigen Start bei dem anspruchsvollen Song. Auf der Bühne überzeugten die beiden anschliessend mit ihrem gemeinsamen Auftritt.

Gast-Coach Giovanni Zarrella lobte beide Talente. Bei Janis fragte er scherzhaft nach, ob dieser einen eingebauten Autotune habe – ein Kompliment für seinen Gesang.

Doch die lobenden Worte bedeuteten noch keinen sicheren Platz in der nächsten Runde. Santos wollte erst auch Beatriz Simões und Paul Nadler hören.

Erst nach dem zweiten Battle fällt die Entscheidung

Nachdem Beatriz und Paul ihren Auftritt absolviert hatten, holte Nico Santos alle vier Talente zu sich. Nun erklärte er, dass drei von ihnen in die Teamfights einziehen würden.