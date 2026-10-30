Giovanni Zarrella kennt die roten Stühle aus eigener Erfahrung. 2023 kämpfte er bei «The Voice of Germany» selbst um die besten Stimmen. Heute, Freitag, 30. Oktober, kehrt er in die Musikshow zurück. Diesmal stellt er allerdings kein eigenes Team zusammen.

Welche Aufgabe hat Giovanni Zarrella heute?

Als Gastcoach begleitet Zarrella die dritte Battle-Ausgabe und bewertet die Auftritte. Am Ende zeichnet er eines der Duette als «Battle of the Night» aus.

Die Wahl hat Folgen für den weiteren Wettbewerb: Das ausgezeichnete Team erhält einen Joker, mit dem es in den anschliessenden Teamfights eine Herausforderung ablehnen darf.

2023 sass er selbst auf einem Coach-Stuhl

Zarrella war in der 13. Staffel gemeinsam mit Shirin David, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz als Coach dabei. Mit seinem Talent Desirey erreichte er damals den zweiten Platz.

Bekannt wurde der Sänger 2001 als Mitglied der Castingband Bro'Sis. Später etablierte er sich als Solokünstler und Moderator der «Giovanni Zarrella Show». Heute steht für ihn wieder die Frage im Mittelpunkt, welche Stimmen auf der «The Voice»-Bühne besonders überzeugen.

Die dritte Battle-Folge beginnt heute um 20.15 Uhr bei Sat.1.