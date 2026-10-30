Die Plätze in den Teams werden knapper: Heute, Freitag, 30. Oktober, zeigen die Talente von «The Voice of Germany» erneut gemeinsame Auftritte. Danach entscheiden die Coaches, wen sie in die nächste Runde mitnehmen. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Diese Talente treten heute gemeinsam in den Battles an

Laut der veröffentlichten Folgenvorschau von «Schlagerpuls» sind folgende Battles angekündigt:

Team Nico Santos

Janis Eric Thommen und Joel

Beatriz Simões und Paul Nadler

Team Shirin David

Laila Nöth und Can Dean

Isabel Hernández und Daniel Del Castillo

Team Rea Garvey

Jessica Movahed Fard und Abby Vogue

Lisa Aithnard und Mario Jackl

Team Michi Beck und Smudo