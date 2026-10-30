The Voice of Germany: Diese Battles stehen heute an – auch der Schweizer Janis ist dabei
Die Plätze in den Teams werden knapper: Heute, Freitag, 30. Oktober, zeigen die Talente von «The Voice of Germany» erneut gemeinsame Auftritte. Danach entscheiden die Coaches, wen sie in die nächste Runde mitnehmen. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr bei Sat.1.
Diese Talente treten heute gemeinsam in den Battles an
Laut der veröffentlichten Folgenvorschau von «Schlagerpuls» sind folgende Battles angekündigt:
Team Nico Santos
- Janis Eric Thommen und Joel
- Beatriz Simões und Paul Nadler
Team Shirin David
- Laila Nöth und Can Dean
- Isabel Hernández und Daniel Del Castillo
Team Rea Garvey
- Jessica Movahed Fard und Abby Vogue
- Lisa Aithnard und Mario Jackl
Team Michi Beck und Smudo
- Nicole Hagedorn und Timo Joachim Görnhardt
- Dozy Jane und Butch Williams