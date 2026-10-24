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Jessica Paulo wollte im Battle «Ave Maria» nicht singen. Shirin David fand eine ungewöhnliche Lösung – die bei anderen Coaches auf Kritik stiess. Für die Schweizerin ging der Abend dennoch gut aus.

Zwei Talente, zwei unterschiedliche Songs: Das Battle von Jessica Paulo und Hank verlief bei «The Voice of Germany» am Freitagabend anders als vorgesehen. Statt gemeinsam aufzutreten, sangen die beiden aus dem Team von Shirin David einzeln. Der Grund lag in Jessicas religiösen Überzeugungen.

Warum Jessica Paulo «Ave Maria» ablehnte

Ursprünglich sollten Jessica und Hank «Ave Maria» singen. Die 20-Jährige lehnte das ab: Ein an Maria gerichtetes Gebet lasse sich mit ihrem persönlichen evangelischen Glauben nicht vereinbaren. «Ich bete nur Jesus Christus an», erklärte sie.

Shirin erlaubte daraufhin getrennte Auftritte: Jessica sang «Gratitude» von Brandon Lake, Hank «The Sound of Silence». Die Coachin wollte ihrer Kandidatin trotz des Konflikts eine faire Chance geben.

Michi Beck und Smudo kritisieren die Ausnahme

Die Kritik richtete sich vor allem gegen diese Änderung des Battle-Prinzips. «Ich find's nicht okay», sagte Michi Beck. Er hätte einen anderen gemeinsamen Song gesucht. Smudo betonte ebenfalls, dass die Talente musikalisch zusammenfinden sollten.

Auch Rea Garvey hätte einen gemeinsamen Auftritt bevorzugt, akzeptierte aber die Lösung. Nico Santos hielt fest, dass Glaube Menschen verbinden und nicht voneinander trennen sollte.

Shirin David schickt Jessica und Hank weiter