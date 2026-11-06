Am Freitag, 6. November, zeigt Sat.1 ab 20.15 Uhr die vierte und letzte Battle-Folge von «The Voice of Germany» 2026. Sieben Duelle und ein Dreier-Battle stehen auf dem Programm. Als Gastcoach ist Sarah Engels dabei. Sie entscheidet am Ende, welcher Auftritt das «Battle of the Night» wird.

Welche Talente treten heute an und was singen sie?

Team Michi Beck & Smudo

Kaye Nover – Joachim Kenneweg «Everybody Wants to Rule the World» – Tears for Fears, in der Version von Lorde

Emrecan Arpaci – Ardina Petre «İsyankar» – Mustafa Sandal feat. Gentleman

Team Nico Santos

Soul-Food Vocalist – Zayed «Fall on Me» – Andrea und Matteo Bocelli

Anthony Uyumaz – Leon Gerstner – Darwin «Daris» Sanchez Pereyra «Beauty and a Beat» – Justin Bieber feat. Nicki Minaj

Team Shirin David

Benjamin Bieck – Vanessa Weiser «Unter die Haut» – Tim Bendzko feat. Cassandra Steen

Paul Huber – Lisa Windisch «The Emptiness Machine» – Linkin Park