Shirin David setzt ihre Serie bei «The Voice of Germany» fort. Auch in der dritten Battle-Ausgabe ging die Auszeichnung für den stärksten Auftritt des Abends an ihr Team. Gast-Coach Giovanni Zarrella wählte das Duett von Isabel Hernández und Daniel Del Castillo zum «Battle of the Night». Damit hat Team Shirin bislang an jedem der drei Battle-Abende gewonnen.

Isabel und Daniel holen die nächste Auszeichnung «Battle of the Night»

Für seine Entscheidung bewertete Zarrella die Auftritte des Abends. Seine Wahl fiel auf Isabel und Daniel, die gemeinsam für Team Shirin auf der Bühne standen.

Damit knüpfen die beiden an die Erfolge ihrer Teamkollegen an. Bereits die ersten beiden Battle-Ausgaben hatte Shirin David mit ihrem Team für sich entschieden. Nach der zweiten Folge führte sie die Wertung entsprechend mit zwei Auszeichnungen an.

Was bringt Shirin David der Hattrick?

Die Auszeichnung ist mehr als ein Lob für den Auftritt. Pro gewonnenem «Battle of the Night» erhält das Team einen Joker: In den folgenden Teamfights darf der Coach damit eine Herausforderung ablehnen.

Shirin David hat mit dem dritten Erfolg somit drei dieser Vorteile gesammelt. Die Auszeichnungen garantieren allerdings weder einen Platz im Halbfinale noch den späteren Staffelsieg.