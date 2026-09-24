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SRF bringt Christine Brands Bestseller «Blind» ins Fernsehen. Die Schweizer Krimiserie startet am 27. September – und alle sechs Folgen erscheinen auch im Stream.

SRF setzt bei seinem nächsten grossen Krimiprojekt auf eine bereits erfolgreiche Geschichte. Der internationale Bestseller «Blind» der Schweizer Autorin Christine Brand wird zur sechsteiligen Thrillerserie. Im Mittelpunkt stehen ein blinder Barkeeper, eine investigative Journalistin und ein junger Kriminalpolizist, die gemeinsam in ein gefährliches Netz aus Lügen, Entführungen und Verbrechen geraten.

Wann startet «Blind» auf SRF?

Der Serienstart von «Blind» ist am 27. September ab 20.05 Uhr auf SRF 1. Weitere Doppelfolgen gibt es in den beiden darauffolgenden Tagen. Alle sechs Folgen werden jeweils am 27. September ab 17 Uhr auf Play SRF verfügbar sein.

Serienstart: Sonntag, 27. September 2026

Uhrzeit im Fernsehen: 20.05 Uhr auf SRF 1

Weitere Doppelfolgen: 28. und 29. September, jeweils 20.05 Uhr

Zwei Folgen pro Abend

Alle sechs Folgen am 27. September ab 17 Uhr auf Play SRF

Sechs Episoden mit jeweils ungefähr 52 Minuten

Die komplette Staffel steht damit bereits vor der ersten TV-Ausstrahlung im Stream bereit.

Darum geht es in der neuen SRF-Krimiserie

Der blinde Barkeeper Nathaniel Brenner taucht mitten in der Nacht blutverschmiert auf einer Polizeistation auf. Er behauptet, dass eine hochschwangere Frau aus seiner Bar entführt worden sei. Doch als die Polizei der Meldung nachgeht, scheint sich seine Geschichte zunächst nicht bestätigen zu lassen.

Schon bald gerät Nathaniel selbst unter Verdacht. Um seine Unschuld zu beweisen, verbündet er sich mit seiner Freundin Milla Nova. Die investigative Journalistin beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Gemeinsam mit dem frisch beförderten Kriminalpolizisten Sandro Bandini stossen die beiden auf ein Geflecht aus Lügen und eine gefährliche Verschwörung.