SRF setzt bei seinem nächsten grossen Krimiprojekt auf eine bereits erfolgreiche Geschichte. Der internationale Bestseller «Blind» der Schweizer Autorin Christine Brand wird zur sechsteiligen Thrillerserie. Im Mittelpunkt stehen ein blinder Barkeeper, eine investigative Journalistin und ein junger Kriminalpolizist, die gemeinsam in ein gefährliches Netz aus Lügen, Entführungen und Verbrechen geraten.
Wann startet «Blind» auf SRF?
Der Serienstart von «Blind» ist am 27. September ab 20.05 Uhr auf SRF 1. Weitere Doppelfolgen gibt es in den beiden darauffolgenden Tagen. Alle sechs Folgen werden jeweils am 27. September ab 17 Uhr auf Play SRF verfügbar sein.
Serienstart: Sonntag, 27. September 2026
Uhrzeit im Fernsehen: 20.05 Uhr auf SRF 1
Weitere Doppelfolgen: 28. und 29. September, jeweils 20.05 Uhr
Zwei Folgen pro Abend
Alle sechs Folgen am 27. September ab 17 Uhr auf Play SRF
Sechs Episoden mit jeweils ungefähr 52 Minuten
Die komplette Staffel steht damit bereits vor der ersten TV-Ausstrahlung im Stream bereit.
Darum geht es in der neuen SRF-Krimiserie
Der blinde Barkeeper Nathaniel Brenner taucht mitten in der Nacht blutverschmiert auf einer Polizeistation auf. Er behauptet, dass eine hochschwangere Frau aus seiner Bar entführt worden sei. Doch als die Polizei der Meldung nachgeht, scheint sich seine Geschichte zunächst nicht bestätigen zu lassen.
Schon bald gerät Nathaniel selbst unter Verdacht. Um seine Unschuld zu beweisen, verbündet er sich mit seiner Freundin Milla Nova. Die investigative Journalistin beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Gemeinsam mit dem frisch beförderten Kriminalpolizisten Sandro Bandini stossen die beiden auf ein Geflecht aus Lügen und eine gefährliche Verschwörung.
Diese Schauspieler gehören zur Besetzung von «Blind»
Sven Schelker als Nathaniel Brenner
Lia von Blarer als Milla Nova
Nicola Perot als Sandro Bandini
Deleila Piasko als Hanna Kopernik und Carole Stein
Manuel Rubey als Jean Schwaabe
Esther Gemsch als Veronika Vogelsang
Barbara Terpoorten als Amelie De Haug
Michael Neuenschwander als Felix Winter
Stefan Merki als Wolfgang Schnell
Sven Schelker ist unter anderem durch «Davos 1917», Schweizer «Tatort»-Produktionen und «Und morgen seid ihr tot» bekannt.
«Blind» basiert auf dem Bestseller von Christine Brand
Christine Brand arbeitete viele Jahre als Journalistin und Gerichtsreporterin. Erfahrungen aus realen Strafverfahren fliessen deshalb auch in ihre Kriminalromane ein. «Blind» erschien 2019 und bildet den Auftakt der erfolgreichen Reihe um Journalistin Milla Nova und Ermittler Sandro Bandini.
Wichtig ist zudem: Es handelt sich nicht um eine wortgetreue Übertragung des Romans. Brand erklärte selbst, dass gewisse Dinge im Fernsehen anders funktionieren müssten als in einem Buch. Entscheidend sei ihr gewesen, dass Nathaniel als eigenständige, starke und zugleich verletzliche Persönlichkeit erhalten bleibe.
Weltpremiere von «Blind» am Zurich Film Festival
Die erste Folge wird am 27. September um 15.30 Uhr beim Zurich Film Festival gezeigt. Erwartet werden Christine Brand sowie mehrere Mitglieder der Besetzung. Erst einige Stunden später beginnt um 20.05 Uhr die reguläre Ausstrahlung auf SRF 1.
Wo wurde die Serie gedreht?
Gedreht wurde hauptsächlich in Bern und Umgebung sowie teilweise in Zürich. Hinter der Produktion steht die Zürcher Firma Zodiac Pictures, die bereits an SRF-Serien wie «Neumatt» und «Frieden» beteiligt war. Regie führten Christian Johannes Koch und Barbara Kulcsar.