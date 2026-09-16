In wenigen Tagen verwandelt sich Zürich wieder in einen Treffpunkt der internationalen Filmwelt. Vom 24. September bis zum 4. Oktober findet die 22. Ausgabe des Zurich Film Festival (ZFF) statt. Auf dem Programm stehen 133 Filme, darunter 46 Welt- und Europapremieren.
Julianne Moore und Naomi Watts werden in Zürich ausgezeichnet
Zu den bekanntesten Gästen des diesjährigen Filmfestivals gehört Julianne Moore. Die US-amerikanische Schauspielerin gewann 2015 für ihre Rolle im Drama «Still Alice» einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.
In Zürich soll sie nun den Golden Icon Award erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt das Festival ihre Karriere und ihren Beitrag zur Filmkunst.
Auch Naomi Watts wird erwartet. Die britisch-australische Schauspielerin wurde unter anderem durch Filme wie «Mulholland Drive», «The Ring» und «The Impossible» bekannt. Sie soll am ZFF mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet werden.
Mit John Turturro reist ein weiterer bekannter Hollywood-Schauspieler an. Der US-Amerikaner spielte unter anderem in «The Big Lebowski» und «Transformers» mit. Auch er erhält einen Golden Eye Award.
«Loki»-Star Tom Hiddleston eröffnet das Zurich Film Festival
Ein besonderer Höhepunkt steht bereits am ersten Festivaltag an. Am Donnerstag, 24. September, eröffnet der Film «Tenzing» das Festival im Kongresshaus Zürich.
Zur Europapremiere werden die beiden Hollywoodstars Tom Hiddleston und Willem Dafoe persönlich erwartet. Gemeinsam mit Regisseurin Jennifer Peedom sollen sie über den Green Carpet schreiten und den Film vorstellen.
Hiddleston ist einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Loki im Marvel-Universum bekannt. In «Tenzing» verkörpert er den neuseeländischen Bergsteiger Edmund Hillary.
Der Film erzählt die Geschichte der Erstbesteigung des Mount Everest im Jahr 1953. Im Mittelpunkt steht der nepalesische Bergsteiger Tenzing Norgay, der gemeinsam mit Hillary als erster Mensch den Gipfel des höchsten Berges der Erde erreichte.
Willem Dafoe übernimmt die Rolle des Expeditionsleiters John Hunt. Der Schauspieler ist unter anderem aus «Spider-Man», «The Lighthouse» und «Poor Things» bekannt.
Auch Olivia Colman, Jesse Eisenberg und Casey Affleck kommen nach Zürich
Neben den bereits genannten Stars hat das Zurich Film Festival zahlreiche weitere prominente Gäste angekündigt.
Dazu gehört Olivia Colman, die für ihre Hauptrolle in «The Favourite» einen Oscar gewann. Die britische Schauspielerin wird im Zusammenhang mit dem Film «Wicker» erwartet. Auch ihr Schauspielkollege Alexander Skarsgård steht auf der offiziellen Gästeliste.
Jesse Eisenberg, bekannt durch seine Darstellung des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg in «The Social Network», reist für den Film «The Debut» an.
Ebenfalls angekündigt ist Casey Affleck. Der Oscarpreisträger, der unter anderem in «Manchester by the Sea» und «Oppenheimer» mitspielte, wird im Zusammenhang mit dem Film «Company» als Gast geführt.
Zu den weiteren erwarteten Namen gehören Anna Kendrick, Juliette Binoche, Andy García und der französische Regisseur Jean-Pierre Jeunet.
Die Anwesenheit der Stars ist angekündigt. Konkrete Auftrittszeiten und Möglichkeiten für Begegnungen mit dem Publikum sind dem jeweiligen Festivalprogramm zu entnehmen.
Schweizer Schauspielerin Luna Wedler erhält besondere Ehrung
Neben den internationalen Gästen steht auch eine Schweizer Schauspielerin im Mittelpunkt: Luna Wedler.
Die Zürcherin, die unter anderem durch den Film «Blue My Mind» und die Netflix-Serie «Biohackers» bekannt wurde, soll mit einem Golden Eye Award ausgezeichnet werden.
Auch hinter der Kamera versammelt das Festival bekannte Namen. Der US-amerikanische Regisseur Richard Linklater erhält einen Career Achievement Award für sein bisheriges Schaffen.
Der irische Filmemacher Martin McDonagh, bekannt durch «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» und «The Banshees of Inisherin», wird mit dem «A Tribute To … Award» geehrt.
Wann findet das Zurich Film Festival 2026 statt?
Das 22. Zurich Film Festival beginnt am Donnerstag, 24. September, und dauert bis Sonntag, 4. Oktober 2026.
Während der elf Festivaltage werden insgesamt 133 Filme gezeigt. Darunter befinden sich 46 Welt- und Europapremieren – ein neuer Rekord für das Festival. Auch die 21 Schweizer Produktionen stellen einen Höchstwert dar.
Der reguläre Ticketverkauf läuft bereits. Das vollständige Programm, die Vorführzeiten sowie Informationen zu den Gästen sind auf der offiziellen Website des Zurich Film Festival unter zff.com abrufbar.