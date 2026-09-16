Panorama

Hollywood kommt in die Schweiz: Julianne Moore, Tom Hiddleston, Naomi Watts und zahlreiche weitere Filmgrössen werden am Zurich Film Festival 2026 erwartet.

In wenigen Tagen verwandelt sich Zürich wieder in einen Treffpunkt der internationalen Filmwelt. Vom 24. September bis zum 4. Oktober findet die 22. Ausgabe des Zurich Film Festival (ZFF) statt. Auf dem Programm stehen 133 Filme, darunter 46 Welt- und Europapremieren.

Julianne Moore und Naomi Watts werden in Zürich ausgezeichnet

Zu den bekanntesten Gästen des diesjährigen Filmfestivals gehört Julianne Moore. Die US-amerikanische Schauspielerin gewann 2015 für ihre Rolle im Drama «Still Alice» einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.

In Zürich soll sie nun den Golden Icon Award erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt das Festival ihre Karriere und ihren Beitrag zur Filmkunst.

Auch Naomi Watts wird erwartet. Die britisch-australische Schauspielerin wurde unter anderem durch Filme wie «Mulholland Drive», «The Ring» und «The Impossible» bekannt. Sie soll am ZFF mit dem Golden Eye Award ausgezeichnet werden.

Mit John Turturro reist ein weiterer bekannter Hollywood-Schauspieler an. Der US-Amerikaner spielte unter anderem in «The Big Lebowski» und «Transformers» mit. Auch er erhält einen Golden Eye Award.

«Loki»-Star Tom Hiddleston eröffnet das Zurich Film Festival

Ein besonderer Höhepunkt steht bereits am ersten Festivaltag an. Am Donnerstag, 24. September, eröffnet der Film «Tenzing» das Festival im Kongresshaus Zürich.

Zur Europapremiere werden die beiden Hollywoodstars Tom Hiddleston und Willem Dafoe persönlich erwartet. Gemeinsam mit Regisseurin Jennifer Peedom sollen sie über den Green Carpet schreiten und den Film vorstellen.

Hiddleston ist einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Loki im Marvel-Universum bekannt. In «Tenzing» verkörpert er den neuseeländischen Bergsteiger Edmund Hillary.