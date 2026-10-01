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Nach dem Finale von «Blind» fragen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, ob die SRF-Krimiserie weitergeht. Tatsächlich wird bereits an einer zweiten Staffel gearbeitet – doch Geduld ist gefragt.

Nach sechs Folgen ist die erste Staffel der neuen SRF-Krimiserie «Blind» zu Ende. Doch müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer damit bereits von dem ungewöhnlichen Ermittlertrio verabschieden? Eine offizielle Ankündigung von SRF steht zwar noch aus. Es gibt inzwischen jedoch konkrete Hinweise darauf, dass eine zweite Staffel geplant wird.

Zweite «Blind»-Staffel wird bereits entwickelt

Der deutlichste Hinweis findet sich in der öffentlich zugänglichen Produktionsdatenbank der SRG. Dort wird bei der Zürcher Produktionsfirma Zodiac Pictures bereits ein Projekt mit dem Titel «Blind 2. Staffel» aufgeführt.

Als Jahr ist 2028 angegeben. Das Projekt wird dem Bereich «Fiktion Fernsehen» zugeordnet. Weitere Angaben zur Handlung, zu den Dreharbeiten oder zur Besetzung enthält der Eintrag bislang nicht.

Zodiac Pictures produzierte bereits die erste Staffel von «Blind». Das Unternehmen war zuvor unter anderem an den SRF-Serien «Neumatt» und «Frieden» beteiligt.

Ein weiterer Hinweis stammt von der Agenturseite des Schweizer Drehbuchautors Plinio Bachmann. Er entwickelte die Fernsehserie nach der literarischen Vorlage von Christine Brand und war als Creator und Headautor tätig.

In seiner Filmografie wird «BLIND – 2. Staffel» als aktuelles Projekt aufgeführt. Genannt werden erneut Zodiac Pictures als Produktionsfirma, sechs geplante Folgen und der Status «in Entwicklung».

Damit ist belegt, dass hinter den Kulissen bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Eine definitive Bestellung oder einen verbindlichen Ausstrahlungstermin hat SRF bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt.

Müssen Fans bis 2028 warten?