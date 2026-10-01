Nach sechs Folgen ist die erste Staffel der neuen SRF-Krimiserie «Blind» zu Ende. Doch müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer damit bereits von dem ungewöhnlichen Ermittlertrio verabschieden? Eine offizielle Ankündigung von SRF steht zwar noch aus. Es gibt inzwischen jedoch konkrete Hinweise darauf, dass eine zweite Staffel geplant wird.
Zweite «Blind»-Staffel wird bereits entwickelt
Der deutlichste Hinweis findet sich in der öffentlich zugänglichen Produktionsdatenbank der SRG. Dort wird bei der Zürcher Produktionsfirma Zodiac Pictures bereits ein Projekt mit dem Titel «Blind 2. Staffel» aufgeführt.
Als Jahr ist 2028 angegeben. Das Projekt wird dem Bereich «Fiktion Fernsehen» zugeordnet. Weitere Angaben zur Handlung, zu den Dreharbeiten oder zur Besetzung enthält der Eintrag bislang nicht.
Zodiac Pictures produzierte bereits die erste Staffel von «Blind». Das Unternehmen war zuvor unter anderem an den SRF-Serien «Neumatt» und «Frieden» beteiligt.
Ein weiterer Hinweis stammt von der Agenturseite des Schweizer Drehbuchautors Plinio Bachmann. Er entwickelte die Fernsehserie nach der literarischen Vorlage von Christine Brand und war als Creator und Headautor tätig.
In seiner Filmografie wird «BLIND – 2. Staffel» als aktuelles Projekt aufgeführt. Genannt werden erneut Zodiac Pictures als Produktionsfirma, sechs geplante Folgen und der Status «in Entwicklung».
Damit ist belegt, dass hinter den Kulissen bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Eine definitive Bestellung oder einen verbindlichen Ausstrahlungstermin hat SRF bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt.
Müssen Fans bis 2028 warten?
Der Eintrag in der SRG-Datenbank deutet darauf hin, dass die zweite Staffel im Jahr 2028 erscheinen könnte. Ob damit der geplante Ausstrahlungstermin oder lediglich das Produktionsjahr gemeint ist, geht aus den öffentlich zugänglichen Angaben nicht hervor.
Ein Start im Jahr 2028 wäre angesichts des bisherigen Produktionsablaufs jedoch realistisch. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel fanden bereits zwischen Juni und September 2025 in Bern, der Umgebung von Bern und in Zürich statt.
Auf SRF 1 ausgestrahlt wurde die Serie erst rund ein Jahr später, Ende September 2026. Zwischen dem Drehstart und der Fernsehpremiere lagen damit mehr als zwölf Monate.
Sollte die zweite Staffel einen ähnlichen Zeitplan haben, könnte ein möglicher Dreh im Jahr 2027 zu einer Ausstrahlung 2028 führen. Noch gibt es allerdings weder Angaben zum Drehstart noch einen genauen Sendetermin.
So endet die erste Staffel von «Blind»
Achtung, dieser Abschnitt enthält Hinweise auf das Finale der ersten Staffel.
In der sechsten Folge kämpfen Carole und Milla in einem unterirdischen Verlies um ihr Leben. Gleichzeitig kommt die Wahrheit über Hanna Koperniks Vergangenheit ans Licht.
Hanna ist Caroles ältere Halbschwester. Ihre traumatische Kindheit und der Verlust ihres eigenen Kindes spielen eine entscheidende Rolle bei den Verbrechen. Im Finale treffen die gefangenen Frauen, die Entführerin und die Polizei schliesslich aufeinander.
Der zentrale Fall der ersten Staffel wird damit weitgehend abgeschlossen. Ein klassischer Cliffhanger ist für eine Fortsetzung jedoch nicht notwendig: «Blind» basiert auf dem ersten Band einer ganzen Krimireihe um Nathaniel, Milla Nova und Sandro Bandini.
Könnte «Die Patientin» zur Vorlage für Staffel 2 werden?
Der zweite Roman der Reihe trägt den Titel «Die Patientin». Darin besucht Nathaniel gemeinsam mit seinem Patensohn Silas regelmässig eine Komapatientin in einem Berner Spital.
Eines Tages liegt eine fremde Frau in ihrem Bett. Der zuständige Arzt behauptet, die bisherige Patientin sei gestorben. Es gibt jedoch weder ein Grab noch einen Totenschein oder nachvollziehbare Antworten auf Nathaniels Fragen.
Als Milla Nova herausfindet, dass in der Schweiz mehrere Komapatientinnen und Komapatienten verschwunden sind, vermutet sie einen grösseren Skandal. Kurz darauf werden Leichen am Ufer der Aare gefunden.
Die Geschichte würde sich deshalb grundsätzlich als Vorlage für eine zweite Staffel eignen. Offiziell bestätigt wurde bislang aber nicht, dass «Die Patientin» tatsächlich verfilmt wird. Auch in der ersten Staffel hatten die Verantwortlichen Teile der Buchhandlung für das Fernsehen verändert.
Welche Schauspielerinnen und Schauspieler könnten zurückkehren?
Auch die Besetzung der zweiten Staffel steht noch nicht offiziell fest. Sollte die Serie erneut dem Ermittlertrio aus den Büchern folgen, wären Rückkehrerinnen und Rückkehrer in den wichtigsten Rollen jedoch naheliegend.
Sven Schelker spielte in der ersten Staffel den blinden Barkeeper Nathaniel Brenner. Lia von Blarer war als Journalistin Milla Nova zu sehen, während Nicola Perot den Kriminalpolizisten Sandro Bandini verkörperte.
Ob alle drei Darstellerinnen und Darsteller für weitere Folgen zur Verfügung stehen, dürfte sich erst mit einer offiziellen Produktionsankündigung zeigen.
Fest steht bislang nur: Eine zweite Staffel mit sechs Folgen befindet sich in Entwicklung. Bis SRF neue Folgen zeigt, könnten sich die Fans der Bestseller-Verfilmung aber noch bis 2028 gedulden müssen.