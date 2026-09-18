Unterhaltung

Sascha Ruefer wird bei den grossen Schwingfesten nicht mehr als SRF-Moderator eingesetzt. Fabienne Gyr übernimmt. Nun erklärt der Sender, was hinter dem Wechsel steckt.

Wer Anfang September das Kilchberger Schwinget auf SRF verfolgte, sah ein anderes Gesicht am Sägemehlrand: Fabienne Gyr moderierte die Übertragung anstelle von Sascha Ruefer. Nun ist klar, dass hinter dem Wechsel eine personelle Entscheidung des Senders steckt.

Darum setzt SRF auf Fabienne Gyr

Gegenüber dem «Blick» begründet SRF-Mediensprecher Roger Muntwyler die Entscheidung mit der Personalplanung und dem Einsatz der verfügbaren Ressourcen.

Ruefer habe wegen seiner zahlreichen Aufgaben, darunter die Berichterstattung rund um die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, in den vergangenen Jahren nur vereinzelt Schwingfeste moderiert. Gyr sei dagegen durch ihre Arbeit bei «Schwingklub – der Talk» und ihre Begleitung des Schwingsports während der Saison eng mit der Sportart vertraut.

So reagiert Sascha Ruefer auf den Wechsel

Ruefer akzeptiert die Entscheidung. Gegenüber dem «Blick» erklärt er, dass seine Arbeit kein Wunschkonzert sei und er die Gründe des Senders respektiere. Seiner Nachfolgerin sichert er seine volle Unterstützung zu.

Für Fussballfans ist eine Unterscheidung wichtig: Der Wechsel betrifft Ruefers Moderation bei den grossen Schwingfesten. Er bedeutet nicht, dass er als Kommentator der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft abgelöst wurde.