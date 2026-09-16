Unterhaltung

Jahrzehntelang stand Andrea Ballschuh für das ZDF vor der Kamera. Nun spricht die 54-Jährige offen über ihre Privatinsolvenz.

Die deutsche Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh hat eine schwere finanzielle Krise durchlebt. Wie die 54-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «Bunte» offenlegt, ging sie mit Schulden in Höhe von 230'000 Euro in die Privatinsolvenz.

Ein eigenes Videostudio wurde zum Problem

Im Jahr 2022 eröffnete Ballschuh ein grosses Videostudio in Mainz. Kurz vor dem Start trennte sie sich nach eigenen Angaben von ihrer Geschäftspartnerin. Die Moderatorin musste das Projekt fortan alleine stemmen.

Die hohen laufenden Kosten wurden zunehmend zum Problem. Auf LinkedIn erklärte Ballschuh, dass die Anfragen ab Mitte 2024 deutlich zurückgegangen seien. Trotz intensiver Arbeit habe sie nicht mehr genügend Einnahmen erzielen können, um ihre Ausgaben zu decken.

Ende 2024 entschied sie sich schliesslich, das Studio aufzugeben und sich beruflich neu auszurichten.

Andrea Ballschuh bleiben nur noch 1500 Euro im Monat

Die Insolvenz hatte auch erhebliche Auswirkungen auf ihr Privatleben. Wie Ballschuh gegenüber «Bunte» schildert, standen ihr während des Insolvenzverfahrens monatlich rund 1500 Euro zur Verfügung. Ein grosser Teil ihrer Honorare floss an den Insolvenzverwalter.

Ihre bisherige Wohnung konnte sie sich nicht mehr leisten. Allein die Miete betrug nach ihren Angaben 1600 Euro im Monat. Die Moderatorin gab die Wohnung auf und zog zu ihrem Freund.

Auch ihre private Krankenversicherung konnte sie aus finanziellen Gründen nicht mehr bezahlen.

ZDF-Moderatorin hatte Angst vor dem Imageverlust

Besonders belastend war für Ballschuh die Vorstellung, mit ihrer Insolvenz an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie habe grosse Angst davor gehabt, wie andere Menschen auf ihre finanziellen Schwierigkeiten reagieren würden.