Sophia Thomalla ist nicht nur als Schauspielerin und Moderatorin bekannt, sondern steht auch mit ihrem Privatleben regelmässig im Rampenlicht. Seit Oktober 2021 ist ihre Beziehung mit dem deutschen Tennisprofi Alexander Zverev öffentlich bekannt. Zuvor war die Tochter der Schauspieler Simone Thomalla und André Vetters mit mehreren prominenten Männern liiert.

Sophia Thomalla und Till Lindemann: Vier Jahre mit dem Rammstein-Sänger

Von 2011 bis 2015 führte Sophia Thomalla eine Beziehung mit Till Lindemann, dem Frontmann der deutschen Rockband Rammstein. Zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von rund 26 Jahren. Thomalla war zu Beginn der Beziehung Anfang 21.

Auch nach der Trennung blieben die beiden freundschaftlich verbunden. Thomalla liess sich mehrere Tätowierungen stechen, die an ihren früheren Partner erinnern. Dazu gehören sein Vorname im Nacken und ein Porträt auf ihrem Unterarm. Als Lindemann 2023 mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert wurde, stellte sich Thomalla öffentlich hinter ihn.

Andy LaPlegua: Die Ehe soll rund 600 Tage gehalten haben

Nach Lindemann verliebte sich Thomalla erneut in einen Musiker. Am 22. März 2016 heiratete sie den norwegischen Sänger Andy LaPlegua, Frontmann der Band Combichrist, im US-amerikanischen Marietta. Die Hochzeit fand nur wenige Monate nach ihrer Trennung von Lindemann statt.

Die Ehe war allerdings nicht von Dauer. Im Mai 2017 machte Thomalla die Scheidung öffentlich, im November desselben Jahres waren die beiden offiziell geschieden. LaPlegua hatte sich während der Beziehung sogar Sophias Namen tätowieren lassen.